Entitats de Tarragona i l'Ebre critiquen la manca d'una moratòria al nou decret de renovables

Uns aerogeneradors a la comarca del Priorat. Foto: Mar Rovira/ACN

Línies que trinxen el territori

Zones habitades

Acords insuficients amb els propietaris

Molestos pel fons i les formes

Les plataformes i associacions, administracions locals i grups d'ecologistes aretreuen la falta de concreció i els interrogants que no resol la modificació delA l'espera de conèixer la lletra petita per saber com s'aplica, critiquen queque podrien desenvolupar-se mentre es concreta el pla director, que ha de repartir la contribució de les comarques a la transició energètica. En canvi,i "amb més transparència". El territori defensa un model de comunitats energètiques i iniciatives locals.Administracions locals com, al Priorat, fa mesos que treballen en la protecció dels termes municipals davant l'amenaça de. La mesura, compartida per altres localitats, consisteix aper posar ordre en aquests projectes. Tot i mantenir aquesta acció, l'alcalde de Falset, confia que els canvis inclosos en el decret llei 16/2019 de les renovables, i sobretot el pla sectorial per comarques, permetin un repartiment dels projectes amb el consens del territori.Però aquest mapa no agrada a tothom. "Faran una espècie de taules negociadores a cada comarca, i. Ja us apanyareu a cada comarca i a veure qui guanya", ha denunciat, que representa centenars de veïns de la zona del Perelló i l'Ametlla de Mar afectats pelA més a més, l'entitat ecologistaalerta que aquest pla director "arribarà tard", perquèper projectes que s'han tramitat a través de l'extingida Ponència de Renovables. "Hem d'assumir la quota que ens pertoca, però han de ser projectes a mida", ha demanat Pilar Just, de l'entitat Prioritat, però aquesta "quota" tampoc la quantifica el decret i no blinden els territoris "amb quotes molt altes de col·laboració" en la generació d'energia verda.Com ha apuntat l'alcalde de Falset, amb els projectes a tràmit, la comarca de lamultiplicarà "per deu" la seva quota d'infraestructures de renovables (té ara), i que alestan "al 100%" (). "No diem que no en volem, però sí que les volem fer com creiem que s'han de fer, amb comunitats locals energètiques al poble, impulsades per l'ajuntament i que hi puguin entrar privats", ha defensat Carlos Brull.Tampoc veuen amb bons ulls el nou decret a la, comarca amb llarga història en eòlica. Actualment amb, és una de les comarques que més en tenen i on més se'n projecta de Catalunya. També és, amb un total de 1.182 ha, i la primera de la demarcació tarragonina.El, desconfia de la "indefinició" i "ambigüitat" del document. "És un decret que, d'entrada, minimitza tot, però en realitat no concreta res", manifesta Roca. El conseller, que és alcalde de Rocafort de Queralt, municipi amb centrals eòliques pròximes, és reticent a aquesta "poca concreció" i "manca de xifres".El conseller comarcal ha assegurat que, més enllà de la falta d'una moratòria dels parcs eòlics, li resulta més preocupant que el nou decret no es mulli en la qüestió d'un reequilibri territorial "autèntic". "I a la nostra comarca ja hem complert amb escreix la nostra contribució en les energies renovables; aquí ara ja només hi tenen cabuda projectes d'autoconsum 100% públics", conclou.De fet, els ecologistes desaproven el model que sorgeix del decret perquè manté el patró de les corporacions elèctriques, amb grans eòlics i milers de plaques solars en terrenys rústics, que també "cosiran el territori de línies d'evacuació". ", però és un model dissenyat lluny dels llocs de consum", ha recordat Rosselló des de les Terres de l'Ebre.El president de Cova del Masa ha reivindicat el. "Comencem per la Zona Franca i espais que ja estan degradats i són pròxims al consum. Si no n'hi ha prou, anem a arrencar oliveres, però no comencem per aquí", ha defensat. També Jiménez ha recriminat que el Govern no hagi elaborat un pla previ per conèixer les necessitats energètiques del país i garantir la descarbonització d'una forma sostenible.Altres aspectes que tampoc es concreta al decret és, per exemple, la distància que s'hauria de respectar en zones habitades o amb molts habitatges disseminats, com és el cas de la zona litoral del Baix Ebre.i centenars de veïns que viuen al Perelló i l'Ametlla de Mar. Més enllà de l'impacte paisatgístic, tampoc es té en compte l'impacte acústic i sonor sobre la salut."Hem fet aquí una aposta de vida, però ens haurem de plantejar si podem viure al costat d'un aerogenerador de 180 metres. No és el que buscàvem quan vam vindre aquí", ha assenyalat Rosselló. L'entitat ha calculat que hi ha una mitjana de 15 habitatges a menys de 500 metres dels molins de vent en aquest projecte.El text que s'aprova aquest dimarts alobliga els promotors a informar prèviament del projecte a la població de la zona afectada, a tenirde la superfície ocupada pels elements de la central –aerogeneradors o plaques solars–, i aMentre que són mesures que han celebrat l'Ajuntament de Falset o l'entitat, altres agents les critiquen per insuficients i perquè. "Es deixa de banda als propietaris de terrenys on s'ubicaran les zones d'accés, d'evacuació o les subestacions elèctriques", ha alertat. "No volem ser accionistes dels projectes,i dissenyar-los des del minut 1", ha afegit David Rosselló.Des de l'Associació Cova de la Masa han exemplificat amb el cas de l'Ametlló com pot d'abusiu ser el requisit de l'acord del 50% dels propietaris amb maquinària a la finca.de més d'un centenar que se'n veuran afectats. Segons Jiménez, el decret consolidarà una "conflictivitat social, territorial i paisatgística".La modificació del decret llei també ha molestat per les formes en què s'ha treballat i presentat, sense buscar el consens que es va prometre. "El presenten quan ja està tot ben lligat i es va descartar que hi puguem fer propostes i esmenes", ha dit Rosselló després que es reunissin amb el Departament. Des del Gepec-EdC també han recriminat que no es parteixi de la moratòria dels projectes en tràmit que havia promès el Govern i sospiten que tampoc se'ls oferirà participar en la redacció del pla sectorial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor