El Kun Agüero ja s'anima a cantar l'himne del Barça

Es imposible no querer al Kun Agüero. #ElDíaDespués pic.twitter.com/ZTIwuhWeMS — El Día Después en Movistar+ (@ElDiaDespues) October 25, 2021

ja s'ha guanyat l'estima de l'afició delper la seva personalitat fora dels terrenys de joc, i ara també dins del camp, amb l'únic gol blaugrana al. Un d'aquests gestos que demostren les ganes d'Agüero de ser a Barcelona és que l'argentí va intentar cantardel Barça abans de l'enfrontament contra elCom es veu a les imatges recollides per El Dia Después, Agüero s'asseu a la banqueta al costat dei comença a preguntar-li sobre què canten els aficionats blaugranes presents al. Finalment, s'acaba adonant que la lletra apareix en un dels videomarcadors de l'estadi i fins i tot s'anima a cantar una de les últimes frases.Agüero va arribar a l'estiu al Barça amb la il·lusió de jugar al costat de, tot i que al final no es va poder produir. Tot i això, el jugador ja s'ha mostrat molt motivat per aconseguir coses amb el Barça. Ara bé, de moment només ha pogut jugaren dos partits però estrenant-se com aen el partit de diumenge, que va acabar amb victòria dels blancs per​​

