El nou govern a l'Ajuntament deja té protagonistes. Elhan acordat aquest dilluns formar part del nou govern de la ciutat, que estarà liderat pel socialista Rubén Guijarro . El pacte entre els quatre partits serà presentat en els pròxims dies, i de moment, no inclou-que s'ha ofert a entrar-hi-.Així doncs, la llum verda és definitiva perquè, en el ple del 8 de novembre, laes faci efectiva ideixi de ser l'alcalde de la ciutat. La presumpta involucració del líder del PP en els Papers de Pandora i del seu número 2,, faran caure'l finalment de la batllia de la ciutat.Ara, el nou equip de govern tindrà aproximadament un any i mig de legislatura per demostrar que hi ha una alternativa a Albiol. Tots els partits, sobretot, amb l'horitzó posat en les eleccionsdel, en què elja ha confirmat que tornarà a presentar-se amb Albiol com a candidat a l'alcaldia.Aquest cop, l'oposició al polític popular sí que ha pogut trobar un acord per apartar-lo de l'alcaldia, a diferència del 2019, quan les desconfiances entre els partits d'esquerres van apujar de nou a Albiol després de l'afer. Albiol, Sabater, Pastor i Guijarro, quatre alcaldes en sis anys en una ciutat de terratrèmols polítics constants.

