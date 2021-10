Sis ferits pel xoc d'un tren amb un arbre entre Caldes de Malavella i Sils

📹 Així ha quedat el tren que ha xocat contra un arbre mentre feia el trajecte Girona-Barcelona https://t.co/CoEKOl8Djl pic.twitter.com/EHGrX1J6i5 — NacióDigital (@naciodigital) October 25, 2021

Circulació interrompuda entre Maçanet i Girona per un arbre a la zona de vies, s'està gestionant servei alternatiu per carretera. — R11 Rodalies 🤖 (@rod11cat) October 25, 2021

Sis persones han resultat ferides lleus a primera hora d'aquesta tarda pela la zona de vies, segons ha pogut saberde diversos passatgers que viatjaven en el tren de Rodalies de la líniaque ha sortit dea les 15:39 i tenia el seu destí aon havia d'arribar a les 17:10.L'accident ha passat entre les estacions dei al lloc de l'accident s'hi han desplaçat els Bombers de la Generalitat i unitats terrestres i aèries del SEM, malgrat que aquestes darreres no han hagut d'evacuar cap passatger ferit.Una testimoni de l'accident ha manifestat que "literalment el tren s'ha menjat l'arbre". A hores d’ara la, extrem confirmat també per la companyia Renfe, ja que la part davantera del tren ha quedat molt malmesa i la catenària ha caigut i no hi ha electricitat.Els viatgers continuen pels vorals del tren a l'espera que la companyia els doni alguna solució per poder arribar als seus destins respectius amb transport per carretera. Al tren hi haviaAquest és eli en zones molt pròximes. El passat 4 d'octubre un tren va xocar contra un arbre entre Maçanet i Sils i va provocar retards afegits a la vaga. Els viatgers es van espantar perquè van sentir un soroll molt fort, però en aquella ocasió ningú va patir mal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor