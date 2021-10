Manel Alías torna a Catalunya després de 7 anys com a corresponsal a Rússia

Aquesta és la meva última setmana a Rússia com a corresponsal. Han estat gairebé 7 anys increïbles. Les històries que m'han fascinat les trobareu aquí: Rússia, l'escenari més gran del món. Espero que us agradi. pic.twitter.com/uAkPOnrW6V — Manel Alías (@ManelAlias) October 25, 2021

Després de gairebé set anys des quefos nomenat nou corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a(Rússia), el periodista berguedà torna als estudis de. Set anys des que Alías va decidir començar aquesta nova aventura, un cop la cadena va decidir obrir la. El periodista ha anunciat la sevaa través de les xarxes socials, on ha informat que "aquesta és l’última setmana a Rússia com a corresponsal".Ara, Alías ha publicat el llibre "" on recull les experiències personals i professionals més extraordinàries que ha viscut i que ajuden a entendre el país en la seva complexitat.L’autor rastreja ambels grans temes que singularitzen aquest, però també els fets quotidians més propers, els que afecten els seus veïns i a ell mateix, i que resulten igualment portentosos als ulls dels lectors.... Aquesta és la matèria primera sobre la qual Manel Alías construeix el relat polièdric d’un territori i una gent fascinants.

