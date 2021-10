Un arquitecte de La Palma vol reconstruir el barri de Todoque al mateix lloc

Què pot passar?

Fa cinc setmanes que el volcà Cumbre Vieja va entrar en erupció. La lava que en brolla ha engolit més de 2.200 habitatges i el barri deés el més afectat: va quedar totalment arrasat en passar-hi un riu per sobre.Hi ha gent que ho ha perdut tot, un d'ells, arquitecte. José Henry Garritano estudia com aconseguir que el seu barri torni a ser el mateix: el vol. Garritano creu que s'ha de donar esperança i seguir endavant i considera que Todoque s'ha de convertir amb el "".Ja hi ha precedents, i a les Canàries. Va passar a, a l'illa de, on es va reconstruir tot el caserío a sobre d'un riu que pertany a un parc rural. "", diu Garritano després de perdre casa seva, la de la seva mare i l'estudi d'arquitectura on treballa.Té clar que abans de reconstruir el barri s'han de feri s'ha de deixarAixí i tot, creu que només es podria impedir amb un informe científic que especifiqui que no es pot construir per la presència de gasos nocius.Se sap que elformat per la lava de l'erupció és un terreny, segons la Llei de costes. Laafectada per la lava, però, segueix sentafectats. Legalment hi ha dubtes que es pugui construir a sobre del riu de lava refredat perquè es converteix en patrimoni geològic i l'administració pot acabar expropiant els terrenys als afectats.

