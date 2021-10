Alec Baldwin assajava un tir a càmera quan va matar accidentalment una dona

Es comencen a conèixer els primers detalls sobre l'accident en quèva matar una dona enmig de la gravació de la pel·lícula. Ara, segons expliquen mitjans estatunidencs, s'ha conegut que l'actor estava assajant una escena en què apuntava amb unaa la lent de la càmera quan va passar la tragèdia. Això se'n deriva de la declaració del director de la película,En la mateixa declaració, Souza explica que es trobava de peu darrere de la dona que va perdre la vida,, quan l'arma es va disparar i va sentir "com una fuetada i després un fort esclat". Llavors, el director -que també va ser ferit i posteriorment donat d'alta- va veure com Hutchins "es queixava d'un dolor a l'estómac mentre feia passos enrere". Tot això, mentre al mateix director li sagnava l'espatlla.De les explicacions del director també se n'ha conegut que l'incident va ocórrer després d'una pausa per, i un detall clau: Souza no està segur de si s'havia comprovat la seguretat de l'arma després d'aquestamatinal. Per altra banda, un operador de càmera ha afirmat que el moment de l'incident no va ser enregistrat perquè tot l'equip encara s'estava preparant per a l'escena.Una dona va morir i un home va resultar ferit dijous passat per un tret de bala de l'actor Alec Baldwinque hauria fet amb unadurant el rodatge d'una pel·lícula a l'estat nord-americà de, tal com han confirmat les autoritats estatals. L'actor i també productor, de 68 anys, va ser qui va disparar l'arma en el marc del rodatge del film de western Rust.Després de rebre el tret, els serveis d'emergència van traslladar la dona a l'Hospital de la, on es va declarar la seva mort mentre que a l'home ferit se li va poder donar l'alta mèdica. La policia encara investiga els fets, que de moment s’han declarat. Baldwin es va presentar voluntàriament a comissaria, on de moment no se li han presentat càrrecs.

