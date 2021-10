Una jutge denega la custòdia a una mare per viure a la «Galícia profunda»

Una jutge de Marbella ha denegat laa la mare d'un nadó d'un any perquè viu a la "Galícia profunda". La magistrada havia d'atorgar la custòdia del menor després de la separació dels pares, que resideixen ell a Andalusia i ella a Galícia. En la sentència, escriu que el menor no pot viure "lluny de tot" i per això viurà amb el pare, en una ciutat més "cosmopolita" com és la ciutat andalusa, segons La Vanguardia.La jutge creu que no és possible la custòdia compartida per lai assegura que al poble de Galícia on resideix la mare no hi ha "múltiples possibilitats per a l'adequat desenvolupament de la personalitat i perquè creixi en un ambient feliç".La decisió de la jutge és que la mare tingui el fill quatre dies al mes, en caps de setmana alterns, i ha de passar una pensió al pare, que segons l'advocada de la mare no és el progenitor amb més disponibilitat per cuidar el nadó.​​

