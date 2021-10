La incertesa sobre els pressupostos obre un nou front a la Moncloa

Tots coincideixen que abocar-se de nou al precipici electoral seria una operació d'alt risc, però al mateix temps mantenen pols oberts en diferents fronts que poden fer trontollar la legislatura. L'amenaça d'i de, però també de partits clau com el, d'oposar-se als pressupostos afegeix incertesa a una Moncloa agitada per la pugna entre eli Unides Podem per la reforma laboral i per les peticions de dimissió de la presidenta del Congrés dels Diputats, "La pilota és a la teulada del govern espanyol", adverteix el partit de Pere Aragonès, que ja ha mantingut els primers contactes amb l'equip de Sánchez. Les reclamacions dels republicans per desbrossar el camí de la negociació es resumeixen en dues. La primera, verbalitzada pel president de ladivendres passat, que es blindi elabans de la tramitació dels pressupostos. Hi ha temps fins divendres al migdia perquè els grups de l'oposició presentin una esmena a la totalitat. Els republicans entenen que caldria fixar un percentatge concret i creuen que l'acord està a l'abast. De fet, ja s'han produïtMés enllà d'aquesta petició sobre la llengua, ERC necessita apuntalar que si aquesta vegada emeten un sí als pressupostos és perquè el seu compliment estarà garantit. I és que el nivell d'execució, almenys pel que fa al primer semestre de l'any,i de l'execució d'altres territoris, com ara Madrid -en els primers sis mesos de l'any es va concretar un 13,3% de les inversions a Catalunya i un 41% en el cas del territori governat per-. Tot i que en l'acord de pressupostos del 2021 es va incloure una clàusula de seguiment cada quatre mesos per fiscalitzar l'execució, la secretària general adjunta d'ERC,, ha reconegut que "no ha funcionat" perquè no s'ha reunit mai.Ara, doncs, els d'busquen garanties de compliment. A més, queden pendents acords que no volen que es tornin a arrossegar en un nou pacte pels comptes, com ara la gestió de l'ingrés mínim vital. En termes pràctics, asseguren fonts del partit, reclamen uni un calendari que serveixi per certificar que allò promès es farà efectiu. A diferència de fa una setmana, la cúpula del carrer Calàbria ja no ha vinculat la negociació dels comptes asobre el conflicte. Almenys de portes enfora.A l'espera de què respon el govern espanyol,que, en cas de teixir un acord, podria ser retirada abans del ple al Congrés en què s'hauran de debatre. És en aquesta mateixa tessitura que es troba el PNB, una altra de les peces clau de l'aritmètica que Sánchez necessita per aprovar els comptes i apuntalar-se l'estabilitat fins al final de la legislatura. Molestos com ERC perquè des del PSOE donin per assegurat el seu suport, també estan a l'espera que es compleixin mesures rellevants com el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital o l'arribada de l'AVE a Bilbao i Vitòria. Amb tot, els socialistes consideren queEls republicans decidiran en els propers dies si registren l'esmena a la totalitat en funció de com de "convincent" sigui la resposta de la Moncloa. No han coordinat finalment el posicionament amb Junts, com reclamen des de fa dies els de, malgrat que en els últims dies els dirigents del partit observen un "gir" en ERC. Elsa Artadi, després de l'executiva, ha comunicat que n'hi haurà una altra aquest dijous per decidir si presenten una esmena a la totalitat que ja tenen redactada. Malgrat això, també ha indicat que s'estan duent a terme contactes amb el govern espanyol a través de, cap de files a Madrid, i del conseller d'Economia,Giró, que continua guanyant pes polític a mida que passen els mesos -i espera poder aprovar els pressupostos de la Generalitat en les properes setmanes gràcies a un acord amb la CUP-, té contacte amb el ministre de la Presidència,, i també amb les titulars econòmiques de la Moncloa,. Quan hi haviacom a escuder de Sánchez, també hi cultivava relació. A diferència d'altres negociacions, Junts juga un paper actiu en les converses i ha descartat desentendre's de l'escenari pressupostari. Fins i tot si acaba presentant esmena a la totalitat, no deixarà de reclamar converses conjuntes amb ERC. La negociació té múltiples vessants i, en última instància, apareix com un factor més d'inestabilitat per a la Moncloa en un moment clau de la legislatura per a Sánchez.La primera votació dels pressupostos al Congrés serà el. Un calendari que se solapa amb la negociació dels pressupostos de la Generalitat. El Govern no té garantit el suport de la CUP i la intenció inicial era haver-lo tingut tancat abans d'encarar la negociació dels de l'Estat. La diagnosi que fan els anticapitalistes, però, és que les converses. La inestabilitat és, a hores d'ara, el mal comú que intenten pal·liar tant Sánchez com Aragonès, i que transita en paral·lel a dues coalicions que van de crisi en crisi.

