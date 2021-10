Barnahus posa l'infant víctima d'abusos sexuals al centre

La víctima només ha d’explicar els abusos que ha patit una vegada.

Des de que va obrir, el juliol de 2020 alaja ha atès(casa dels nens, en islandès) és un model d'atenció als abusos contra la infància promogut peri que ésEl servei, pioner a l'Estat,diferents recursos i un equip professional pluridisciplinar perque intervenen en aquests casos. Tal i com explica la consellera de Drets Socials, Violant Cervera: “Es tracta d’un recurs que posa l’infant víctima d’abusos sexuals al centre, perquè permet treballar en un espai amable, tots els serveis d’atenció que necessita. Son els diversos actors (Mossos, Justícia, Salut, etc.) els qui es desplacen a aquest espai, en comptes de fer anar al nen o nena a diversos recursos”, ha subratllat Cervera.D’aquesta manera, la, a un únic professional que s’encarrega exclusivament del seu desenvolupament i recuperació, evitant així la revictimització a través de la coordinació de totes les parts implicades en el procés i d'oferir al nen o nena un entorn agradable, que evitarà que es reobrin les ferides i facilitarà la seva recuperació.Des que va obrir la primera unitat integrada d'atenció a infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals a Tarragona,a Tarragona respecte la mitjana catalana, no és que a Tarragona hi hagi més agressions sexuals a menors, és que ara. Aquest augment de la detecció és gràcies a la feina de prevenció i detecció de les situacions d'abús així com de la mirada multidisciplinari i interdepartamental amb que treballa l’equip de la unitat integrada d'atenció a infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals delVist els bons resultats del centre a Tarragona, i per tal de continuar treballant per millorar la prevenció i la detecció dels abusos sexuals a menors i evitar la revicimització dels infants i adolescents víctimes d’aquests abusos, el Departament de Drets Socialsa tot el territori, amb un total de, almenys un per vegueria.El centre té l'perquè els infants i les seves famílies el reconeguin com un espai amigable. Hi ha sales d'espera separades per protegir la privacitat de l'infant i equipades amb mobles, joguines, revistes, llibres, etcètera adients a l'edat i necessitats dels usuaris petits i grans. Totes les habitacions del servei estan insonoritzades i són accessibles i es garanteix el servei de traducció quan sigui necessari.Al centre hi treballa a temps complet un equip psicosocial, més altres professionals que s'hi desplacen quan cal o que hi connecten per videoconferència per evitar que sigui la víctima i la seva família qui hagi de recórrer les distintes instàncies que intervenen en aquests processos.

