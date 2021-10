La Generalitat alerta de la manca d'espai per celebrar enterraments musulmans

Elha presentat aquest dilluns el document, on exposa que la pandèmia ha evidenciat laper enterrar els difunts de lapresent a Catalunya. Aquesta és "la més evident" de les mancances detectades en el reconeixement de la diversitat de creences en l'atenció funerària.En l'informe presentat aquest dilluns, l'ens, integrat en el, presenta una guia amb els reptes pendents per milloraral voltant de la mort. Entre les recomanacions que s'hi plantegen, destaquen l'adequació dea la diversitat religiosa actual i la intenció de reduir la repatriació de cossos en pro dels enterraments al territori català.En el document, s'insta a empreses funeràries, comunitats religioses i ajuntaments a respectar laen l'atenció funerària. L'origen del document neix de la crisi de la Covid, que no va permetre als ciutadans "la possibilitat d’acomiadar-se dignament d’aquelles persones que havien mort", segons ha assegurat el president del consell,. "La pandèmia ha accelerat la presa de consciència sobre les mancances de la nostra societat i la diversitat religiosa que existeix a Catalunya no està prou reflectida en els serveis funeraris", ha avisat, secretari general del, membre del consell, ha parlat de dignitat i ha destacat que no només és important"d’acord amb les conviccions de cadascú" sinó que la dignitat és també "disposar de la possibilitat que les persones puguin, acomiadar-se i recordar" el difunt. Per aconseguir-ho, explica, cal garantir que el procés d’acomiadament sigui igual de, sense tenir en compte la religió. "El respecte a la manera com cada religió s’acomiada dels seus morts també ésha assenyalat el president del consell.

