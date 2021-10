📹 | Els Mossos carreguen a #rubicity per expulsar uns ocupes d'una casa



Els aldarulls van acabar amb dos detinguts i dos agents ferits https://t.co/yyb14N4mix pic.twitter.com/RclGuTFEdA — Rubitv.cat Notícies (@rubitv_cat) October 25, 2021

Agentsdissuadint un grup de persones. És l'escena que mostra unal qual ha tingut accés. Les imatges van ser gravades el dijous de la setmana passada a l'encreuament entre els carrers de Palència i de Pontevedra de Rubí. Fonts delshan confirmat que es tracta d'unaen calent, és a dir, que l'expulsió es va dur a terme dins les 48 hores posteriors a l'ocupació.Les imatges, tal com confirmen els Mossos a aquest mitjà, corresponen al moment en què els antiavalots estableixen unde seguretat després que un dels infractors prengués unaals agents, que posteriorment va ser recuperada. La situació va quedar sotadesprés de duesper atemptat contra l'autoritat.Fonts de la policia catalana han explicat a aquest mitjà que elde l'immoble afectat va avisar dels fets i s'hi van enviar dotacions d', les quals es van trobar els responsables de l'ocupació "molt alterats i agressius". Fins i tot, van agredir els agents i dos d'ells van quedarde caràcter lleu.Segons alguns mitjans, al pis hi vivia una dona de 25 anys embarassada que feia més de 48 hores que es trobava al pis, i que per tant la desocupació no seria legal. A més, la asseguren que els Mossos van entrar rebentant la porta davant la "por d'obrir" de la noia. Les persones que apareixen a la gravació serien familiars i coneguts de la persona expulsada del pis.Veïns de la zona han explicat aque a la zona són comunes les ocupacions, les quals es produeixen "sovint" tot i la presència de planxes de ferro en algunes cases deshabitades i que la policia freqüenta la zona per "baralles i festes".

