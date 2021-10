Una de cada quatre comarques i el 30% de ciutats es troben en risc alt de rebrot

Altres notícies que et poden interessar

Lano es mou d'una situació d'estabilitat des de fa unes setmanes. El nombre de contagis es manté força, malgrat algun lleu increment i variacions pròpies de dies festius com el 12 d'octubre, però. A l'espera de l'impacte de la nova variant Delta plus que ja ha arribat i de la baixada de les temperatures, Salut ja preveu generalitzar l'ús del passaport Covid si és necessari. Per ara, quasi una de cada quatre comarques i tres de cada deu ciutats tenenClicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució setmanal, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals, vacunes subministrades i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 15 i el 21 d'octubre. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Un dels senyals que obliguen a estar alerta és que, a diferència de la tendència prèvia, l'última setmana s'ha. En concret, els hospitalitzats han passat de 344 a 353, un augment per ara moderat però que assenyala que la millora s'ha frenat, mentre el nombre dequasi no s'ha mogut, escassament passant dels 91 al 90. En cas de superar de nou els 100 crítics és quan el Govern imposaria el passaport Covid a la restauració i la cultura.El risc de rebrot és un indicador que combina les dades sobre laels anteriors 14 dies i la(si s'expandeix la pandèmia o es contrau, com és ara el cas), i els 100 punts marquen la frontera a partir de la qual es considera que el risc és alt. De les 42 comarques, 32 se situen per sota d'aquest llindar, i 10 el superen. Tot i això, cal tenir en compte que aquest indicador pateix araa causa de la festivitat del 12 d'octubre, ja que normalment es detecten menys casos els dies no laborables i, per tant, primer sembla que l'evolució sigui més positiva del que ho és en realitat i la setmana següent empitjora. I precisament ara el còmput se situa en aquest segon estadi.Tenint en compte això, 9 comarques tenen risc de rebrot baix (per sota dels 30 punts), especialment l'(0 punts), el(2), i eli l'(5 punts, totes dues). Pel que fa a les cinc comarques més poblades, totes tenen risc moderat (entre 30 i 70 punts):(36),(38),(47),(47) i(48). Per contra, n'hi ha cinc que encara dupliquen el llindar de risc alt, en especial la(644), però també el(247), l'(236), el(202) i l'(202).Si s'analitza tan sols la quantitat de contagis que es detecten, 35 de les 42 comarques es troben per sota de la incidència deper cada 100.000 habitants. A cinc comarques, de fet, no s'ha detectat cap positiu durant els últims set dies consolidats -entre el 15 i el 21 d'octubre-: Alta Ribagorça, Moianès, Pallars Sobirà,. A l'Aran i lanomés se n'ha trobat un i, a la, dos.En sentit contrari, la comarca amb una major ràtio de contagis setmanals és ara la Terra Alta, amb 199,7 contagis per cada 100.000 habitants (22, en termes absoluts), seguida de lluny del(ràtio de 74,3), el Ripollès (73,6), el Solsonès (67,4) i el(60,6). En termes absoluts, les xifres són més elevades lògicament al Barcelonès (469 casos), el Vallès Occidental (157) i el Baix Llobregat (124), però seguidament ja se situa el(105), amb força menys població. Tota la resta resten per sota del centenar setmanals.Aquestes incidències estan força estancades i, ja que el nombre de positius detectats l'última setmana amb dades consolidades es redueix a pràcticament tantes comarques com a les que creix, mentre que a la majoria es mantenen. En concret, a 11 hi ha hagut menys positius que en la setmana anterior, unes altres 22 s'han mantingut força estables i finalment a 9 s'han incrementat. Tot i això, cal tornar a subratllar que la penúltima setmana computada inclou un dia festiu, així que pot ser que l'empitjorament en determinades zones sigui degut a biaixos a l'hora de computar els contagis.En tot cas, la comarca on ha augmentat més la incidència és nítidament la Terra Alta (127,2 casos més per 100.000 habitants), un increment molt superior al del Solsonès (+52,5), el Ripollès (+45,1) o l'Alt Empordà (+41,8). En sentit oposat, on la incidència setmanal cau més és a la la Conca de Barberà (-65,8), el Pallars Jussà (-55,4), el Priorat (-34,5), el Baix Ebre (-27,5) i l'Alt Urgell (-25,1). Es tracta, però, de variacions lleus quasi arreu.Si la lupa es posa a nivell dels, la situació és una mica millor, ja que 46 dels 66 han escapat del risc alt de rebrot. I fins i tot 18 tenen risc baix, en especial, tots dos amb zero punts de risc, i els segueixen(2),(4),(5),(7),(tots dos amb 8) i(9). A banda d'aquests 18, n'hi ha 22 amb risc moderat, 6 més en moderat-alt i els altres 20 superen el llindar dels 100 punts.Tot i això, només una ciutat duplica aquesta marca,(301 punts) i, força per darrere, les que tenen un risc més elevat són(172),(162) i(142). La tendència a la millora, en tot cas, no és gens clara, ja que 8 de les 66 han reduït el nombre de contagis durant l'última setmana, mentre que a 40 s'han mantingut i a 18 s'han incrementat. Els augments, però, han estat moderats, essent els més alts a Santa Perpètua de la Mogoda (ràtio major en 31,5 punts) i Figueres (+29,5), mentre que els majors descensos -també poc pronunciats- han tingut lloc a(-29,9),(-28) i(-22,2).​​

