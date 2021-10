Podem demana a Batet la dimissió per «dignitat»

ha demanat aquest dilluns lade la presidenta del Congrés,, per, per la seva decisió de retirar l'escó al ja exdiputat de Podem, executant la sentència del, que l'havia condmenat a 45 dies de presó. Els dos coportaveus estatals de Podem,, han qualificat de "vergonya" i "tropelia" la decisió de Batet de retirar l'escó a Rodríguez.Els portaveus de Podem han carregat contra Batet per "col·laborar amb el president de la sala segona del Suprem,tot i la posició en contra delsi de la mateixa mesa de la Cambra. Isa Serra ha insistit en el caràcterde la sentència, sustentada tan sols en el testimoni d'un policia a qui l'exdiputat hauria agredit en una manifestació l'any 2014. Serra i Fernández han mostrat també el seu respecte per la decisió del ja exdiputat de no presentar querella contra la presidenta del Congrés per presumpta prevaricació.Aquesta tarda, es reunirà la, creada pels dos socis de l'executiu per avaluar l'evolució dels pactes i resoldre les possibles discrepàncies entrei Podem que poguessin sorgir durant la legislatura.El president del grup parlamentari d'Unides Podem,, ha acusat avui Meritxell Batet d'haver-se "inventat una nova condemna" per a l'exdiputat. Per la seva banda,per boca del seu portaveu,, ha acusat avui Batet de "cedir al xantatge del Tribunal Suprem" i d'haver posat "en dubte" la democràcia. Mena ha expressat eld esig que la presidenta del Congrés "reflexioni" sobre la seva posició.La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball,ha admès aquest dilluns que la coalició entre el PSOE i Unides Podem està en un moment "delicat" i ha demanat al PSOE que "s'aclareixi" amb la. "Part del govern no vol que es canviï el model de relacions laborals", ha apuntat Díaz en una atenció als mitjans després de participar en la inauguració d'una jornada sobre el futur de l'envelliment a Santiago de Compostel·la. La vicepresidenta espanyola ha defensat que cal derogar la reforma laboral delperquè no fer-ho "és continuar mantenint la precarietat" a l'Estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor