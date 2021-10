Àustria alerta d'una possible apagada de la llum a Europa

El govern d'Àustria està preparant a la seva població davant una gran apagada elèctrica per temps indefinit en cas que hi hagi una fallada en el subministrament energètic europeu. La ministra de Defensa del país, Klaudia Tanner, ha alertat que es tracta d'un "perill real" del qual adverteixen les Forces Armades. "La qüestió no és si hi haurà una gran apagada, sinó quan", ha dit.L'executiu austríac ha llançat una campanya d'informació en la qual, a través de mitjans de comunicació i cartelleria als carrers, recomana als seus habitants fer-se amb el material suficient oper "sobreviure" a la possible apagada: combustible, veles, bateries, aliments en conserva i aigua potable. A més, l'Exèrcit ha aconsellat cooperar amb veïns i familiars perquè ningú es quedi aïllat.L'anunci es produeix en plena escalada de preus de l'electricitat i setmanes després de la caiguda durant hores de tots els serveis de Facebook arreu del món. Una caiguda elèctrica afectaria no només les xarxes sinó també altres serveis importants com la telefonia i els semàfors, per la qual cosa tindria molts perills. El pla austríac inclou l'ús de les casernes militars com a base de suport per a bombers i sanitaris.​​

