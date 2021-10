Les 10 propostes que no et pots perdre del Manga Barcelona

1. Cursos de japonès

2. Tallers gastronòmics

3. Visita al museu Tokiwa-sô, els apartaments dels pioners del manga

4. Trobades amb autors

5. Xerrades especialitzades

6. Debats i espectacles en català

Saló del Manga de Barcelona de 2019. Foto: Paula Roque

7. Presentacions editorials

8. Concerts i xous

9. Projeccions

10. Budo Experience

Amb l'arribada del pont de, arriba a lael Saló del Manga , un dels esdeveniments més importants de la capital catalana per afluència de visitants. Seran quatre dies,, centrats en tot allò que té a veure amb l'afició a laEl recinte de la Fira de Barcelona -reduït per un pavelló reservat a la vacunació, però que igualment tindrà una superfície de 70.000 metres quadrats- acollirà tota mena de parades amb tota mena de productes, des de còmics fins a figures, passant per samarretes, pòsters i fins i tot menjar japonès. Per a qui no tingui l'entrada, aquest dimarts l'organització ha posat a la venda una nova remesa de tiquets per als que es van quedar sense el primer dia.Més enllà de passejar, doncs, per la fira, la programació d'activitats d'aquest festival ofereix diferents activitats per omplir el dia. El retorn delno està exempt de propostes interessants malgrat que en aquesta edicióÉs de fet una de les poques diferències que hi ha respecte a anteriors salons, a més d'una reducció significativa de l'àrea de videojocs o l'obligat compliment de les mesures de prevenció de la: mascareta a tot arreu, distància de seguretat i neteja de mans.Tot seguit us detallem les 10 propostes que us hem escollit i que no us podeu perdre de la programació del Manga Barcelona.Com cada any, hi haurà diferents cites per introduir-se en la llengua japonesa. Ja sigui mitjançant l'escriptura o les primeres paraules. El Manga Barcelona ofereix tant a la sala 3 com a la Japan Experience d'Espai Daruma diferents cursos d'aproximadament una hora.Allò que caracteritza les cultures és sovint la forma de menjar. No seran pocs els tallers, cursos i concursos enfocats en la gastronomia i, més concretament, en el sake, korokke, curry, arròs, sukiyaki, cotton cheesecake, ramen, gyoza, tonkatsu, sushi, yakisoba o okonomiyaki. Els assistents podran degustar i aprendre a preparar aquests productes àmpliament populars a casa nostra mitjançant els restaurants japonesos.Organitza el consolat general del Japó a Barcelona. Divendres 29 a les 12 del migdia, a la Sala Manga 5 es podran visitar els apartaments on es van crear els primers manga als anys 50 i 60. Aquest nou espai museístic al Japó recorda on es van començar a crear les sèries més conegudes avui. A través d'una visita online i en directe, els assistents podran endinsar-se en un indret mític per als aficionats.Si bé no hi haurà autors japonesos de manera presencial, els organitzadors han programat diferents trobades amb autors europeus. És el cas de Jimi Macías (divendres 29 a les 14.30h sala 5), Kenny Ruiz (18.30h diumenge 31 sala 5), Marta Coca i Joaquín Miravall (Threason) diumenge 10.30h sala 6, i dels artistes de la revista Planeta Manga. Pel que fa als japonesos, seran l'autora Kohinata Marco (11h dissabte 30 a la Sala 5) i Hirako Waka (11h dilluns 1 a la sala 5).També hi haurà debats, conferències i xerrades sobre diferents temes. Destaquen les que se centraran en el Yuri, el BL i la demografia femenina, impartides pel grup Pro Shojo Spain, o bé la que s'enfoca en l'eurocentrisme i la sèrie més de moda ara mateix, Tokyo Revengers, com també la que parlarà sobre la salut mental al manga o la que analitzarà la sèrie The Promised Neverland.La major part dels actes seran en castellà, però aquest any se n'han incorporat alguns més en català. És el cas del debat sobre l'estat de l'anime en català amb l'actriu Núria Trifol (dissabte 30 a les dues de la tarda a la sala 5). També hi haurà un debat sobre la sèrie Detectiu Conan a les 15.30h diumenge 31, mentre que es debatrà sobre el Canal 3XL a les 15.30h dilluns 1 de novembre. Per acabar, també hi haurà un espectacle en català, el Tenkaichi musical, enfocat als openings d'anime en català a partir de les set del vespre de dissabte al gran escenari.Un dels moments més esperats per als aficionats al manga és el de les presentacions de les editorials, que exposen les novetats presentades al saló però també anuncien futures llicències. Serà de manera continuada dissabte 30 cada mitja hora o una hora, entre les 10 del matí i les 8 del vespre, mentre que també n'hi ha diverses de programades diumenge i dilluns, totes a la sala 6.A diferència d'altres anys, els espectacles musicals no es duran a terme a la plaça Univers, sinó que es mouran a un altre indret. Allà hi actuaran Bleda & Vulvarde (divendres 29 16h i dissabte 30 13.30h), Wade Otaku Quiz (divendres 29 17h), Ruki (dissabte 30 14.30h), Victormame (15.30h dissabte 30), mentre que també hi haurà un concert de música tradicional (16h diumenge 31 i 12h dilluns 1 amb Fundación Japón), un idol contest (13h diumenge), el k-pop assault (17h diumenge), i la ja tradicional Cosplay Parade (dilluns 15h).El cinema serà una part important del saló. Una part està reservada al consum des de casa, mitjançant una col·laboració amb la plataforma Filmin. La resta es podran veure amb l'entrada a l'auditori: Josee the tiger and the fish (17.30h divendres), Hikikomori i Pompo the cinephile (11h dissabte), Hug! Precure Futari wa Pretty Cure. All Stars Memories (dissabte 30 15h), The Deer King (dissabte 30, 17.30h), o Tokyo Revengers (diumenge 31 11h) en seran els protagonistes. D'altra banda, també es pot adquirir amb un preu extra l'entrada per a l'estrena de Belle (diumenge 31 17.30h), el nou film del director Mamoru Hosoda.I si el que més atracció genera entre part del públic són les arts marcials, el saló ofereix sessions de kendo, kempo, lluita de sabres i aikido, mitjançant la Budo Experience.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor