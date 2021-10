Picabaralla a TV3 pel cas «Bricoheroes»: en Peyu no recula i Sanchis l'acusa de mentir

14/36 Per tot plegat, lamento profundament el fil de tuits que va fer ahir. Perquè la seva exposició és esbiaixada i injusta. Perquè està plena de mitges veritats i alguna mentida. — Cristian Trepat Ribera (@cristiantrepat) October 25, 2021

El problema és la monarquia?

"Absolutes falsedats"

Canvi de teoria

Quin futur li espera al programa?

"El que ha fet aquest senyor és molt greu". Ho ha dit el director de TV3,, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, tot fent referència al fil de Twitter que aquest diumenge al vespre va publicar l'humorista, en el qualque la televisió pública li havia "censurat" un gag del seu programa Bricoheroes : 'Si ho emeteu tallat crec que deurem una explicació als seguidors per explicar què ha passat'". Així justifica en Peyu ahaver publicat un fil amb el gag "censurat" en què criticava la decisió de TV3. L'humorista defensa que la televisió pública va decidir no emetre el fragment com ells l'havien presentat per "", un argument queha rebutjat amb contundència: "No estem parlant de monarquia ni de repercussions polítiques,El responsable de continguts d'entreteniment de TV3ha publicat un altre fil de Twitter per, en primer lloc,i de Domínguez, però també perde la polèmica."El fragment es demana suprimir per unaCom a televisió pública, tampoc en l'humor, ni tan sols emparades sota el pretès paraigua de la llibertat d'expressió". Sanchis i Trepat coincideixen en el fet que el gag incloïa contingut, una línia que la televisió pública no es pot permetre superar".La polèmica, però, ha anat més enllà. El director de TV3 ha dit públicament que. Sanchis ha titllat d'"increïble" el manifest que l'humorista va publicar ahir a Twitter. I n'ha donat tres claus: "Ell no volia fer una tercera temporada, la vam demanar nosaltres; hem anat augmentant la nostra aportació al finançament del programa a mesura que ha augmentat l'audiència, hi apostem, i el contracte de la tercera temporada es va aprovar un cop ja havia saltat la polèmica del CAC el passat juliol "."Demano que la gent canviï el nom depel seu i pel de la seva filla, a veure si els fa gràcia", ha afegit Sanchis. El director de la cadena pública ha defensat que essense ser misògins, pedòfils ni parlar de "cap d'aquestes barbaritats" fent referència "Director i humorista han protagonitzat una picabaralla enmig del programa. En, mentre que elde la televisió pública ha fet referència a altres programes d'humor, com el Polònia, per justificar que. Així, Sanchis ha defensat que, anteriorment, altres gags no li han agradat, però que, com que no han excedit el límit, s'han acceptat. "En aquest cas no en tenia dubte i", ha reblat.I encara més. Sanchis ha titllat de "" tot el fil publicat diumenge al vespre per en Peyu, a qui ha demanat que "almenys,". Amb tot, el director de TV3 ha volgut deixar clar que ell no "pot fer una cosa en què no està d'acord", com era deixar emetre el gag original. "", ha dit Sanchis a en Peyu en directe al Planta Baixa.Sanchis ha titllat d'"" els comentaris públics de l'humorista. Així, ha justificat que no es va convidar els protagonistes de Bricoheroes a l'estrena de la temporada de TV3 perquè el seu programa no s'emet per la televisió sinó que és un contingut purament digital: "Cap de les que són d’internet [fent referència a les produccions de la cadena] van anar a l'estrena".Durant la conversa al Planta Baixa, en Peyu ha acabat manifestant que "en lloc d’estar mirant youtubers amb contingut banal". Segons Sanchis, s'ha excedit: "Si vostè considera que està salvant el català i té dret a dir totes aquestes animalades, li he de dir queque hagi fet tres temporades dei col·labori constantment en altres programes".", ha dit el director de TV3. Així, el futur de Bricoheroes queda ara en mans de la direcció de TV3, que haurà de decidir què vol fer. La tercera temporada està aprovada i, segons ha dit el director a Catalunya Ràdio, "".Això no obstant, i tot i que la conversa que els dos implicats han mantingut durant el programa Planta Baixa ha tingut un to més elevat,, igual com ho ha fet Cristian Trepat en el seu fil de Twitter: "Em sap greu que avui estiguem immersos en aquesta polèmica, i no gaudint dels continguts de Bricoheores".

