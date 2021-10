Els comuns reclamen responsabilitats a Meritxell Batet

El cèrcol contra la presidenta del Congrés,, per haver retirat l'escó al diputat de Podem, s'estreny. Els comuns han estat contundents a l'hora de reclamar responsabilitats a la dirigent socialista, a qui acusen d'haverdel Tribunal Suprem i de, per tant, haver posat "en dubte" la democràcia. "Estem en el pitjor dels escenaris possibles", ha dit el portaveu de Catalunya en Comú,, preguntat per si Batet hauria de dimitir.Qui sí que ha defensat explícitament la dimissió és l'exlíder de Podem. Més prudents en la oratòria, els comuns han demanat a Batet que "reflexioni" sobre el seu càrrec. "La senyora Batet i el PSOE s'han plegat a la pressió i no han defensat els drets fonamentals dels diputats i diputades i els drets de les persones que van escollir. Ella és conscient que no ho va fer bé", ha assegurat, tot afegint que està convençut que serà la justícia europea la que acabarà "sancionant" les actuacions del jutgeInicialment, Podem va anunciar una querella contra Batet, però segons ha pogut saber, els comuns van mediar per rebaixar la tensió i acotar la denúncia al diputat afectat. Finalment, però, Rodríguez ha deixat el partit lila. La decisió de Batet serà una de les qüestions candents de laque aquesta tarda mantindran el PSOE i Podem per revisar el compliment del pacte d'investidura.I és que la la polèmica decisió de la presidenta del Congrés, que acumula un reguitzell de crítiques per part dels juristes, va impactar enmig de la crisi oberta per la derogació de la, que fins ara ha pilotat la vicepresidentai que aravol deixar en mans de la vicepresidenta Badia Calviño. "No permetrem que Calviño faci una reforma a mida de la patronal", ha advertit Mena, que ha reivindicat els acords teixits per Díaz amb els agents socials i ha recordat que totes les reformes laborals han estat històricament pactades pels ministres de Treball.

