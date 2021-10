La premsa comarcal reivindica la informació de proximitat en el 40è aniversari de l'ACPC

”La premsa comarcal, el primer diari de Catalunya”

Ferran Casas, subdirector de NacióDigital. Foto: ACPC

Un centenar de persones del món editorial, cultural i polític han assistit aquest dissabte a, a les Garrigues, al primer dels actes itinerants que l'(ACPC) ha organitzat amb motiu del seuLa trobada ha començat amb una reunió d'ordre intern al Complex Cultural on s’han posat sobre la taula tots els temes que des de l'entitat es fan per ajudar capçaleres així com totes les coses que les editores fan per enfortir l'associació.Posteriorment s’ha celebrat l’acte central que ha començat amb el parlament de, editor dei membre de la junta de l'ACPC, que ha posat en relleu "la tasca que des de comarques es duu a terme per aixecar projectes editorials".Tot seguit, el president de l'ACPC, ha presentat el llibre Premsa Comarcal: La memòria de la vida quotidiana de Catalunya escrit per l'historiadoramb motiu del 40è aniversari.Fàbregas ha defensat en el seu discurs el paper de la premsa comarcal com a "tant pel que fa a audiències com a llocs de treball". Fàbregas també ha recordat el paper clau de les institucions públiques en la defensa del patrimoni que significa tenir unaa comarques.A l'acte hi han assistit el vicepresident de la Diputació de Lleida; la vicepresidenta del Consell Comarcal de les Garrigues,; la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Juneda,; i el diputat provincialL'acte ha continuat amb la xerrada de, subdirector de, grup editorial que organitzarà la propera trobada de l’entitat de premsa comarcal a Vic el proper 18 de novembre. Casas que ha glossat la importància del periodisme de proximitat.La cantautora lleidatanaha posat la nota lírica a l’acte interpretant alguns temes del nou disc “Sa taca d'allà dins”.L'acte l’ha clos amb un parlament la regidora de Cultura de Juneda, Magdalena Peris, i amb l'entrega d'uns reconeixements a les cinc publicacions organitzadores de l'esdeveniment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor