Junts decidirà al límit del calendari si esmena a la totalitat els pressupostos de l'Estat

decidirà aquest dijous si esmena a la totalitat els. Així ho ha decidit aquest dilluns l'executiva de la formació, que en els últims dies ja ha emès missatges de desconfiança envers els comptes de. El partit continua obert a negociar, malgrat la "manca d'avenços" en carpetes del dia a dia i en la resolució del conflicte, i considera que la millor manera de fer-ho és de manera conjunta amb ERC, com ha indicat la portaveu Elsa Artadi en roda de premsa. La setmana passada, Junts va posar damunt la taula cinc propostes concretes per abordar aquestes converses amb els republicans: manteniment dels fons Covid, cogestió dels fons europeus, traspàs de, blindatge delen l'audiovisual i garantia delde les inversions pactades amb els partits catalans., conseller d'Economia, i, portaveu a Madrid, són els qui estan comandant les converses amb els representants del govern espanyol i del PSOE.L'esmena a la totalitat, ha apuntat Artadi,, en la mesura que de les converses se'n desprèn "poca predisposició en general" per part dels dirigents estatals. "És veritat, i ho sabem tots, que les coses es negocien molt a l'últim minut, per això esperarem fins dijous per decidir", ha remarcat Artadi, que veu un "gir" en ERC a l'hora de "compartir" elements a l'hora de negociar amb el govern espanyol. "S'han de tenir mecanismes per les garanties de tot allò que s'ha d'executar", ha reivindicat. Hi ha "sintonia", ha indicat, i es continuarà "treballant" aquesta setmana. El "millor" seria coordinar-se per l'esmena a la totalitat, però ha indicat que encara que arribi, hi haurà "setmanes" per endavant a l'hora de negociar amb el govern espanyol.Cada vegada que se li ha plantejat públicament al president de la Generalitat,, que l'independentisme negociï de manera conjunta els pressupostos de l'Estat, el dirigent republicà s'ha mostrat reticent. La qüestió es va debatre en una reunió, dijous de la setmana passada, als despatxos del Parlament. Per part d'ERC hi van ser, director de l'oficina d'Aragonès;, president del grup parlamentari; i, portaveu a la cambra i secretària general adjunta. De la banda de Junts hi van acudir, presidenta del Parlament;, secretari general del partit;, vicepresident del Govern; i, president del grup parlamentari de Junts. Batet és qui, en les dues últimes sessions de control , ha plantejat la negociació conjunta a Aragonès.La setmana passada, la portaveu dels quatre diputats que té la formació a Madrid,, va indicar en una entrevista a RTVE que totes les formacions independentistes haurien de presentar esmena a la totalitat als comptes de Sánchez de la manera com estan plantejats fins ara. Negociar per separat, va indicar Nogueras, només serveix per "donar força" al. La portaveu a Madrid és una de les dirigents que Aragonès no va incloure , juntament amb Jordi Sànchez i, a la delegació catalana de la taula de diàleg, reunida el 15 de setembre al Palau de la Generalitat . També és una de les veus de Junts que més bel·ligerants s'ha mostrat amb el govern espanyol i amb la formulació actual de la mesa, focus de tensió entre socis.Sense anar més lluny, la setmana passada Aragonès va demanar a la formació de Puigdemont que s'integrés a la taula de diàleg, i Junts va reclamar que s'aixequés el veto contra ells, que durant setmanes han atribuït a la. Tanmateix, ja hi ha dirigents propers a l'expresident de la Generalitat que han fet partíceps els socis de Govern de la no inclusió dels seus membres a la mesa de negociació. Junts, i Aragonès no està disposat a incloure en la mesa dirigents que no formin part del consell executiu.Artadi ha estat especialment crítica amb l'episodi protagonitzat per, presidenta del, a l'hora de desposseir, diputat d', del seu escó després de ser condemnat pel. La dirigent de Junts ha ressaltat que Rodríguez és "víctima" de la "doctrina Torra", encetada al Parlament. En tot cas, Artadi s'ha volgut solidaritzar amb el ja exmilitant de la formació morada, i ha demanat que cada "victòria" de, president de la sala segona del Tribunal Suprem, és una "derrota de la democràcia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor