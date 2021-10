ERC presentarà esmena a la totalitat als pressupostos si no es blinda ja el català a l'audiovisual

Conferència nacional d'ERC, al març

ERC presentarà unasi no es tanca de forma imminent el blindatge del català a la llei de l'audiovisual. Així ho ha decidit el partit d'després de la reunió de l'executiva d'aquest dilluns. Els republicans pretenen pressionar així el govern espanyol, a qui fa setmanes que retreuen que no generin les condicions òptimes per negociar els comptes. El divendres passat el president de la Generalitat,, ja va deixar clar que la protecció del català a la futura llei s'ha de fer abans de la tramitació dels comptes si pretenen comptar amb els vots d'ERC.No és l'única condició que els republicans fixen com aper desbrossar el camí de la negociació, sinó que també reclamen el compliment dels compromisos assolits en l'acord de pressupostos anteriors. Vilalta ha reconegut que el mecanisme que es va establir per garantir l'execució pressupostària en l'acord anterior, que preveia una reunió cada quatre mesos,perquè no s'ha reunit mai. És per això que ha subratllat que cal que es reuneixi en el marc de la bilateral."La pilotadel govern espanyol", ha insistit la secretària general adjunta, que ha assegurat que en funció de si la reposta genera o no credibilitat decidiran "en les properes hores" si formalitzen l'esmena a la totalitat. Els grups tenen fins divendres al migdia per registrar-les. Els republicans han mantingut elsamb la Moncloa per entrar en la negociació dels pressupostos, però fins ara només han fet arribat aquests dos requisits per no entorpir els comptes amb l'esmena. Vilalta no ha concretat quines són les exigències que fan més enllà, tot i que ha assegurat que Rodalies és un tema "importantíssim".Fa només una setmana, ERC va vincular també la negociació dels pressupostos a que "passessin coses" a la taula de negociació sobre el conflicte . Vilalta no ha aclarit si dins del marc de la discreció s'ha produït algú avenç o bé si han deixat fora de l'equació dels comptes el diàleg sobre el conflicte polític.ERC ha donat el tret de sortida aquest dilluns a la conferència nacional del març del 2022 per actualitzar el seu ideari polític. L'exconsellerha explicitat que els dos grans interrogants a respondre són el "per què" i el "per a què". Segons ha argumentat, el per què volen la independència és clar, però cal ara bastir "els arguments i les raons" de per a què es vol aquesta independència.Sobre les reunions que mantenen partits i entitats des del mes de juny per refer confiances i traçar el futur del procés, Vilalta ha defensat que l'espai avanci. "És necessari que parlem, que construïm i tornem a generar els consensos necessaris", ha assegurat.

