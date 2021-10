L'univers de Joan Miró arriba a Mèxic

Buscar l'essencial

Les obres d'Univers Miró

és un dels artistes catalans més universals. I l', una exposició impulsada per la Fundació Abertis , arriba a, en la seva primera presència fora de la Unió Europea. La mostra, que inclou, havia passat fins ara per Bèlgica, Irlanda, Alemanya, Roma i París.Joan Miró considerava l'art com a part intrínseca de la vida, amb atributs màgics que calia recuperar. Per a aconseguir aquest objectiu no va dubtar a transgredir les convencions acadèmiques de la pintura i, com altres artistes vinculats al món surrealista, va buscar inspiració en les manifestacions artístiques primigènies, formalment simples i, no obstant això, carregades de connotacions sagrades.Prenent com a referents l'art de la prehistòria, els mestres medievals i la cultura popular, Miró va voler anar més enllà de la representació mimètica de la realitat i va simplificar progressivament les formes fins aAquesta pràctica va donar lloc a un, que va gestar des dels anys vint del segle passat a Mont-roig del Camp, a la comarca tarragonina del Baix Camp, i que va cristal·litzar a principis dels anys quaranta, per a no despullar-se mai d'ell. En la seva obra, la nit, les constel·lacions, la figura de la dona, entesa com a representació simbòlica de conceptes com la fertilitat, la reproducció o la sexualitat, o l'ocell es van convertir per sempre en expressions d'un univers de creació i renovació.El projecte Univers Miró ens endinsa en elde Joan Miró, transportant-nos a la ment i en fer d'un dels artistes més importants del segle XX a través de l'exploració del llenguatge de signes de l'artista mitjançant una concisa i cuidada selecció de pintures i escultures de la seva última etapa procedents dels fons de la Fundació Joan Miró.El conjunt inclou lesFemme dans la nuit (Dona en la nit), Femme (Dona), Personnages et oiseaux avec un chien (Personatges i ocells amb un gos) i Personnages et oiseaux dans un paysage nocturne (Personatges i ocells en un paisatge nocturn) que, a més de desenvolupar el llenguatge sígnic de l'artista, presenten un altre dels seus elements capitals en el seu univers: l'ús dels colors vius.