Un jutge demana al Suprem que jutgi Reguant per no haver respost les preguntes de Vox al judici de l'1-O

La diputada de laal Parlamentha confirmat que un jutjat d'instrucció de Madrid ha proposat alque se la jutgi per haver-se negat a respondre les preguntes deal judici de l'1-O. En una entrevista a Ràdio 4, Reguant ha confirmat que fa uns dies va rebre la notificació del jutjat i ha assegurat que continuarà defensat el "dret" a no contestar preguntes de l'extrema dreta.Reguant ha dit que lano l'ha agafat per sorpresa ja que "entrava dins de les previsions". La diputada de la CUP també ha considerat que li podria passar com l'exdiputat de Podemi que li prohibeixin que pugui tornar a ser escollida en unes eleccions.Reguant ha assegurat que la "" de Vox al judici del Suprem sobre l'1-O va fer "virar encara més" un jutjat que s'ubica a la dreta. Segons la diputada del Parlament, podria passar que la presidenta de la cambra catalana,, hagi de decidir si li retira l'acta o que el mateix jutjat requereixi la retirada de l'escó, com va passar en el cas de l'expresident

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor