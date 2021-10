El Cumbre Vieja torna a col·lapsar parcialment i la lava amenaça Las Manchas

A las 9:25 hora canaria un colapso parcial del cono deja expuesta una gran fuente de lava / at 9:25 canarian time a partial collapse of the cone exposes a giant lava fountain pic.twitter.com/8nLBRC8GZT — INVOLCAN (@involcan) October 25, 2021

Increíble el río de lava formado por el volcán de La Palma esta tarde. pic.twitter.com/Bb3FfRmB6q — La Palma | En Directo🌋 (@LaPalmaErupcion) October 23, 2021

Sismo de magnitud 4.9 en La Palma, parte del cono principal se ha derrumbado. pic.twitter.com/kAMiExzmV6 — La Palma | En Directo🌋 (@LaPalmaErupcion) October 23, 2021

El, a l'illa canària de La Palma, ha patit aquest dilluns al matí unAra, una gran font de lava està exposada a la superfície i es pot veure com brolla el. S'ha format unque amenaça el municipi de Las Manchas.El riu principal de lava del volcà Cumbre Vieja està rebentdefet que produeix alguns incendis a la zona d'Alcalà. Aquests incendis, segons ha explicat el director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, s'estan produint en cases que s'havien aconseguit preservar del foc, però que "ara s'estan cremant a conseqüència d'aquesta aportació de lava que prové de l'última deformació del con".Pel que fa alsituat més al sud de l'illa i que va aparèixer aquest dissabte, Morcuende ha explicat que està molt prop del riu principal i per ara "es troba parada". Això no obstant, amenaça el nucli de Corazoncillo.Carmen López, responsable de la xarxa de vigilància volcànica de l'Institut Geogràfic Nacional, va explicar durant la tarda d'aquest diumenge queD'altra banda, els equips científics han registrat unade La Palma. Ara per ara hi hadel volcà que segueixen alimentant, com dèiem, els diferents rius actius (fins a 10).Cal recordar quedel volcà Cumbre Vieja ja va patir durant el matí d'aquest dissabte un. I durant la tarda es van poder veure increïbles rius de lava que baixaven muntanya avall a gran velocitat.A més, l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) va detectar aquest dissabte un terratrèmol de magnitud 4,9 en la zona pròxima a Vila de Mazo (La Palma), amb un epicentre a 38 quilòmetres de profunditat. El tremolor es va percebre clarament per la població, en serdes que es va iniciar l'erupció volcànica de la Palma el passat 19 de setembre.Segons les últimes dades del programa Copernicus, la lava que expulsa el volcà ja ha afectatde superfície a La Palma i. La, per la seva part, ha cobert ja​​

