El Govern buscarà diners per recuperar la casa d'estiueig de Francesc Macià

Un "refugi espiritual" per a Macià

Una casa deteriorada i que ningú no ha pogut comprar

El conseller d'Economia i Hisenda,, s'ha compromès aquest diumenge amb l'Ajuntament d'Alcarràs, al Segrià a "buscar recursos econòmics" per recuperar i restaurar laHo ha anunciat l'alcaldea l'acte inaugural de la 29a Fira del Comerç i el Rebost que ha estat presidit pel conseller del Govern.L'Ajuntament fa temps que defensa queeconòmics suficients per assumir la compra d'aquest espai, que es troba en estat d'abandonament, i demana la implicació de la Diputació de Lleida i de la Generalitat.Diverses entitats insisteixen, des de fa anys, en la necessitat que el consistoriper evitar que es continuï deteriorant.La casa de Vallmanya va pertànyer a la família d', muller de Francesc Macià. Després de la mort l'any 1987 del pare de l'Eugènia, l'arquitecte lleidatà, el matrimoni comença a passar molts estius a la casa pairal. Unes estades que s'allarguen fins la mort de Macià l'any 1933, malgrat queden interrompudes pels anys d'exili del polític.Segons l'historiador, la casa es converteix en un "refugi espiritual" per a Macià, ja que era el lloc on anava a "desconnectar" de la vida com a militar i, posteriorment, de la vida com a polític. A més de passar hores amb la família, al camp o llegint, a partir dels anys trenta, quan torna i és president de la Generalitat, la casa també acull reunions polítiques "d'alt nivell".El progressiude la casa va generar un moviment ciutadà que pretenia fer visible la importància d’aquest patrimoni i la seva adequada rehabilitació. La plataforma “Salvem Cal Macià” ha recollit signatures i demanat a l’Ajuntament d’Alcarràs la compra de l’habitatge, ara de propietat privada. El col·lectiu també ha reclamat en diverses ocasions la implicació de la Diputació de Lleida.Proposen que sigui el consistori el responsable d'adquirir l'immoble i realitzar una primera actuació per salvaguardar aquest patrimoni, malgrat que el govern local diu que. La casa, un dels últims referents del republicanisme lleidatà que queden, es troba en mal estat de conservació i part de la teulada es va esfondrar per la falta de manteniment. NacióDigital va publicar unes imatges inèdites de l’interior de l’immoble, molt afectat pel pas del temps i la nul·la intervenció, que podeu veure a sota.

