​La Fira de la Muntanya torna a Vic en format presencial i amb entrada anticipada

La Fira de la Muntanya de Vic recupera la presencialitat després que l'any passat no es pogués celebrar per culpa de la pandèmia. El certamen, que enguany arriba a la seva quarantena edició, requerirà entrada anticipada i només es podrà adquirir via online . No es vendrà presencialment, però sí que s'instal·laran unesper ajudar a qui no ho hagi pogut fer des de casa. Tindrà lloc del 5 al 7 de novembre al recinte firal“Celebrar 40 anys d’una fira vol dir el treball i la feina feta durant 40 anys perquè pugui anar-se fent”, afirmava aquesta setmana en roda de premsa el regidor de Fires i Mercats i Esports,, que també ha ressaltat que tot i la pandèmia “la ciutat mai s’ha quedat sense fires”.Qui també arriba als 40 anys és la, que ha renovat el 80% del recorregut, té previsions de 600 participants i treballa per la sostenibilitat utilitzant garrafes de vidre, i gots i marcatge reutilitzable.La fira comptarà amb diverses activitats com xerrades, i el clàssic mercat d'ocasió, on els visitants poden adquirir roba i material esportiu de particulars i de botigues d'esport.També inclourà diversos expositors i la, que enguany arriba a la seva 20a edició. Enguany com a novetat, hi haurà "dos estands dedicats al llibre vell de muntanya”, explicava Miquel Ylla, president d'aquesta fira.

