L'escassetat de paper afecta de ple a impremtes i editorials

L'increment del comerç online ha afectat especialment. Foto: Amazon

La producció de llibres s'alenteix a causa de la crisi energètica. Foto: Freepik

Ja sigui perquè laestà travessant unaperquè cada copo bé perquè, les impremtes i les editorials estan començant a notar l'també al Camp de Tarragona.No és un fenomen recent, segons detallen les mateixes empreses, sinó que s'arrossega des del primer trimestre de, però. Al capdamunt d'aquesta cadena hi ha les papereres, que tanmateix són tan sols una peça d'un engranatge de consum que amenaça a esfondrar-se. Experts i analistes avisen que, i no només pel paper sinó pels components elèctrics o per la pujada ja coneguda del preu de la llum i dels combustibles fòssils i l'afectació que té tot plegat en eli l', la dissenyadora gràfica de la, explica que ja hi ha materials que no rebran "fins d'aquí a un mes" quan normalment el lliurament "és d'un dia per l'altre". En aquesta empresa ubicada al barri de laesperen que tot plegat "es normalitzi" abans de repercutir en els clients el preu final.La motivació la posa en dubte, que creu que la Covid no pot ser l'únic causant. Des de fa "més de sis mesos" que noten com "totes les matèries primeres" com ara lesvan pujant. "Els clients no accepten pujades de preu i nosaltres no ho podem assumir", diu Roser Bou, en aquesta dicotomia que cada cop es va fent més asfixiant. "Els pressupostos els fem cada 10-15 dies, ara", conclou, ja que els preus també pugen a aquest ritme.El mateix ha detectat. "Estem fent tiratges curts", avisa Ciurana, que s'està trobant amb els mateixos inconvenients. I no és només amb el paper, també amb les, moltes d'elles que venen d'aquests països, estan trigant en arribar per "problemes de fabricació i distribució".Amb l'"ai al cor" per aquestes dificultats, en aquesta companyia començaran a mirar "al mes que ve" els preus de cara a la facturació de l'any vinent. Ara bé, reconeixen que en el seu cas són una empresa petita i el tracte i la flexibilitat amb el client és millor que no pas una gran impremta. "Ens podem entretenir molt més en els pressupostos", diu Ciurana., en canvi, consideren que els increments són "inevitables". "He hagut de pujar preus a tot arreu", informa. I no gaire diferent ho veuen al Vendrell., assegura que aquest any "portem tres pujades, l'última del 6%". Ella ha estat previsora i n'ha encarregat "més del compte" pel que pugui succeir en un futur immediat."De moment no he apujat preus, però clar, al gener sí, és ben bé", diu Aunión, que també recorda que a causa de la digitalització d'alguns hàbits en plena pandèmia, com les cartes dels restaurants, cada cop treballen menys. "La màquina abans anava diàriament i ara potser dos o tres dies no funciona".Per l'altra banda hi ha les editorials. Algunes d'elles ja han anunciat públicament que reordenaran els seus plans de cara a finals d'any i principis del que ve i qui sap si afectarà també Sant Jordi de 2022., del que forma part la vallenca, assegura que la celeritat a l'hora de lliurar les comandes ha baixat especialment en els últims mesos.En el seu cas tenen previst ajornar una o dues setmanes els llançaments, però la major part de novetats ja les tenen planificades ja que van "mig any per endavant". Com a última peça de l'engranatge abans del consumidor, les editorials ja veuen com les impremtes els repercuteixen "l'increment del preu del paper" i això també succeeix quan intenten comprar-ne ells pel seu compte, amb les empreses papereres.Si no n'hi havia hagut prou amb la crisi de 2020 i les conseqüències patides aquest any en l'àmbit laboral i econòmic, les empreses veuen un llarg camí costerut també en els pròxims anys, en què tot i que els nivells de consum es puguin començar a recuperar aquest mateix consum faci insostenible l'actual sistema de distribució.

