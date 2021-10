Alberto Rodríguez contracta Gonzalo Boye per a futures accions legals contra Batet

El ja exdiputat de Podem, Alberto Rodríguez, ha decidit contractar Gonzalo Boye per a preparar el seu recurs contra la condemna per l'agressió a un agent de policia i per a futures accions judicials i legals contra la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet. El canari també ha contractat a l'advocada Isabel Elbal.



En un comunicat, Rodríguez afirma que aquestes accions judicials "s'han d'adoptar" davant la decisió de Batet de retirar-li la seva acta de diputat. L'exdiputat d'Unides Podem va ser condemnat pel Suprem per agredir un policia en una concentració fa vuit anys. La pena de presó va ser substituïda per una multa de 540 euros. Ell mateix assegura que el fet de contractar algú com Boye és per poder garantir "un equip jurídic independent" i amb experiència en l'àmbit europeu.

Sobre la querella anunciada contra la presidenta del Congrés, ha dit aquesta setmana que "és una qüestió que està estudiant l'equip jurídic d'advocats" i ha garantit que defensarà el seu escó fins al final, fins i tot als tribunals europeus:"Crec que toca tancar un cicle, crec que entro en un altre moment personal", va argumentar en declaracions a la premsa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor