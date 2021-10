El Parlament estudia fiscalitzar els Mossos a través d'una oficina independent

El Parlament de Catalunya estudia la creació d'unque fiscalitzi la tasca, feina i actuacions dels, els partits independentistes i els comuns treballen en un acordi per definir el que seria una oficina independent. Es tracta d'una proposta de la CUP, que precisament lidera la comissió sobre el nou model policial per a Catalunya.El diputat dels cupairesha explicat a la ràdio pública que aquesta oficina seriai tindria la capacitat "per corregir protocols", a més de tenir poders per a "expedientar els agents que cometin males pràctiques". "Hi ha uns mecanismes interns d'investigació dels Mossos però volem obrir una via nova que pugui actuar d'ofici", ha afirmat Pellicer.prou bé ni amb prou transparència", ha aclarit.A més,s'han compromès a estudiar la proposta d'aquesta oficina de caràcter independent. Des de la CUP expliquen que es tractaria d'un organisme amb perfils tècnics i diverses seus territorials, que permetria un millor desplegament del tràmit de les denúncies pertinents i poder iniciar investigacions el més ràpid possible a tot el país.

El compromís, segons ha explicat a la ràdio pública, és que l'organisme s'activi aquesta mateixa legislatura. Un dels esculls, però, és la dissolució de la Brigada Mòbil dels Mossos (BRIMO), una proposta de la CUP. Com a mínim, afirmen des del partit anticapitalista, demanen "que deixin d'actuar en desnonaments".

