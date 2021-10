Cristiano Ronaldo perd els papers: cops de peu a un rival a terra en la derrota del Manchester United

This is embarrassing for a player like Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/080FhII9Qd — Marshall (@TheMessiguyy) October 24, 2021

La derrota és molt difícil de gestionar en un món com l'esport d'èlit, però per a gegants del futbol pot suposar un trasbals.ha protagonitzat un moment vergonyós en el partit que enfrontava el seu equip, elUn dels duels més prestigiosos de la història de lai del futbol britànic. En el temps de descompte de la primera part, el jugador portugués ha fallat un xut davant del porteri en el moment d'intentar recuperar la pilota, un rival,, ha perdut els papers.Cristiano ha perdut la posició contra el lateral del Liverpool i, fruit de la frustració del resultat (ha començat a clavar coces a l'aire contra ell. En caure a terra, ha xutat de manera violenta contra l'estómac del jugador rival per intentar treure-li, però que podria haver-li provocat un mal considerable o una lesió greu.Els companys de Curtis Jones han criticat amb vehemència l'actuació de Cristiano Ronaldo, que ha decidit encarar-se contra tots els rivals després de la seva patètica actuació. L'àrbitre del partit només ha amonestat amb una targeta groga al jugador portuguès del Manchester United.​​

