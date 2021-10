Un Barça desinflat perd al Camp Nou contra el Reial Madrid (1-2)

📹 | Així ha sonat «Els Segadors» al Camp Nou minuts abans de l'inici del Clàssic



L'himne nacional de Catalunya feia molts anys que no sonava a l'estadi del Barça



✍️ @irenemontagut i @lluisgironahttps://t.co/GEMeDdFt2d pic.twitter.com/hij7y7p2Hs — NacióDigital (@naciodigital) October 24, 2021

en el primer Clàssic de la temporada al Camp Nou (1-2). En un partit gris, els de Ronald Koeman han estat incapaços de donar-li la volta al marcador en qualsevol de les dues parts del partit. Un gol a la primera part d', que ha corregut de punta a punta del terreny de joc per culminar una jugada amb Benzema i Vinicius Jr, ha estat el primer clau d'un taüt del qual no ha pogut sortir mai el Barça.El joc gris ha acompanyat els blaugranes bona part del partit, sense el descontrol de jugadors com. El brasilerha estat un veritable malson per a la defensa blaugrana, formada per, arribant moltes vegades a la porteria de. Tampoc ha estat encertat Frenkie De Jong, superat al centre del camp pels jugadors blancs.La sentència ha arribat al temps de descompte -l'àrbitre ha afegit 7 minuts de joc- amb una arribada de, lateral blanc, que ha recollit una centrada.també en temps de descompte, ha inaugurat el seu marcador particular amb el Barça en partit oficial amb un inservible gol als últims segons del partit que ha estat insuficient per a girar el partit.Una de les novetats del partit ha estat l', que ha inaugurat el Clàssic d'aquest diumenge alTal com va anunciar el president del club,ha sonat abans de començar el partit entre eli el Reial Madrid. La decisió, segons Laporta, s'ha pres perquèserà a l'estadi i"ha de sonar allà on vagi el president de la Generalitat". "Ha coincidit contra el Madrid, doncs és així; però sempre que ha vingut un president de lase li ha posat l'himne quan jo he estat al club", va explicar Laporta en resposta a perquè es decideix fer sonar l'himne en el partit contra el​​

