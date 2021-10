Una tapa de truita amb pa «obligatori» a un preu desorbitat encén les xarxes

Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010 ? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar pic.twitter.com/gtyCTPlV43 — Paz Álvarez (@Pazalvarezcalvo) October 19, 2021

FIJATE:Le he hecho llegar tu "protesta" adjuntando el ticket proforma a Paco Quirós, uno de los propietarios por un privado en IG, y me contesta que LE DA IGUAL el tema, vamos que se la pela la reputación de su negocio en Redes Sociales.

Flipante. — Comiditasricas (@Comiditasricas1) October 20, 2021

A vegades amb una tapa de-el que a Madrid i en altres indrets coneixen com un "pincho"- ve de gust. Però si aquest tros de pa et diuen que és d'obligat pagament i no l'has demanat, se't pot acabar indigestant. Això és el que li ha passat a la Paz Álvarez en un restaurant a Madrid, que tot i dient-li a la cambrera que no ha demanat pa, li diu que el pa és obligatori.La usuària acaba fent una piulada a Twitter on denúncia el preu abusiu de la tapa, 14,10 euros (amb una canya i un cafè). A la queixa s'hi llegeix, amb to irònic, "".Paz Álvarez, al costat del compte que il·lustra la seva queixa, escriu: "Pinxo de truita a la barra de la Primera. No demano pa, el posen i el cobren, 2,30 euros. Li dic a la cambrera que no he demanat pa, i em diu que el pa és obligatori. Això ja em sembla que passa de taca d'oli, o no?".Unes paraules que, per descomptat, generaven un debat encès a les xarxes socials. Fins i tot un altre usuari de Twitter li fa arribar la queixai la resposta és, literalment, que "li és igual el tema".​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor