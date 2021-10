Les cinc tecnologies que hauria d'inventar els EUA per mantenir-se com a superpotència

Eldels Estats Units ha elaborat un informe amb tot allò que seria necessari desenvolupar per tal de mantenir el. Segons ha avançat la cadena CNBC, els eixos principals serien laPer tal de continuar sent una superpotència, rivalitzant amb lai altres agents, els nord-americans consideren que les tecnologies produïdes en aquests camps són essencials. I és que segons l'NCSC, el país estatunidencL'informe considera que la Xina "posseeix el poder, el talent i l'ambició per superar potencialment als EUA com a líder mundial en intel·ligència artificial a la propera dècada si les tendències actuals no canvien". A el mateix temps, assenyala quetambé té les seves ambicions en aquest camp.Per aquest motiu, alerten a les autoritats i al món empresarial que a mesura que passin els anys. Fins i tot, segons l'agència governamental es podrien posar en risc els sistemes nacionals en cas que la Xina o Rússia aconseguissin desenvolupar una tecnologia millor.Una de les qüestions cabdals, segons el mateix informe, és reduir la dependència que té els EUA de les empreses biotecnològiques estrangeres. A més, precisament arran de la crisi de subministraments, en un dels casos amb els semiconductors, es recorda queEl fet que les produccions siguin en altres països, també comportaria un perill, per a les conclusions de l'informe, que és la inclusió de

