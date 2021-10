Les forces de seguretat d'han detingut a la frontera amba un grup de mig centenar dearmats amb bats de beisbol i matxets que buscaven atacar als immigrants afganesos, iraquians i d'altres països.Segons informa Der Spiegel, tots són membres del, els líders havien convocat anteriorment als seus seguidors a anar a la frontera amb Polònia per. La policia alemanya continua patrullant la zona fronterera entre els dos països, segons informa el diari alemany.D'altra banda, la ciutat fronterera deva iniciar aquest passat dissabte una, que hauria de durar fins aquest diumenge a la tarda. "No volem deixar la regió als neonazis. Volem donar un exemple que l'asil és i seguirà sent un dret humà", indiquen els organitzadors.Mentrestant, el, ha assegurat al diari Bild que la policia alemanya podria incrementar la seva presència a la frontera amb un desplegament addicional que se sumaria als 800 agents que ja es troben de patrulla. "I en podrien arribar més de ser necessari", ha indicat.

