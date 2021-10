Els 15 aliments que ajuden a prevenir el càncer

Aliments assequibles per millorar la dieta i prevenir la malaltia

La prevenció i els estils de vida saludables són les màximes recomanacions dels metges i dels nutricionistes, que consideren que poden salvar moltes vides o iniciar un tractament en una fase molt inicial de la malaltia. Pel que fa a lai evitar el consum de tabac, l'alcohol i drogues, pot suposar una millora exponencial a l'hora de rebaixar el risc de patir càncer.La doctora en bioquímica, i màster en Nutrició i salut, també assessora científica de la Fundació CRIS contra el càncer, revela a Infosalus que existeix un llistat d'aliments saludables que poden arribar aL'experta destaca que totes les funcions fisiològiques del nostre organisme depenen del que aportem, dels macro i micronutrients, que procedeixen dels aliments que consumim. "El paper protector de la dieta està molt estudiat. Una dieta sana és nutritiva, antioxidant, i es caracteritza per ser antiinflamatòria", assegura.Ella mateixa aporta un llistat deper disminuir el risc de patir càncer, remarcant que aquests aliments representen a un grup, podent donar-se una combinació entre moltes possibles.El(en menor mesura, altres de les verdures crucíferes: coliflor, col, cols de Brussel·les). Els(aliments de fulla verda com les bledes, els grelos i el kale); el(o vegetals ric en carotenoides: pastanagues, carabassa, moniato); el(fruits vermells: cireres, maduixes). També forma part de la llista(com dos tipus de cítrics: taronja, mandarines).Tanquen la llista, una fruita molt referenciada pels nutricionistes;(llegums: llenties, pèsols, soja);(cereals integrals: arròs ...);(també altres tipus de fruita seca com les ametlles, els anacards o les pipes de gira-sol);(evitar a tot preu les begudes que siguin ensucrades i optar per aigua o infusions);