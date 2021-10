«Els Segadors» inaugura el Clàssic amb el Camp Nou ple a vessar

Visca Catalunya lliure! “Els Segadors” al Camp Nou. Per molt que a alguns els pesi, la marca més important de Catalunya és la Marca Barça. pic.twitter.com/rYs0HskrO5 — Irene Massana i Urgell 💜 (@IreneMassana) October 24, 2021

L'ha inaugurat el Clàssic aquest diumenge alTal com va anunciar el president del club,ha sonat abans de començar el partit entre eli el Reial Madrid.La decisió, segons Laporta, s'ha pres perquèserà a l'estadi i"ha de sonar allà on vagi el president de la Generalitat". "Ha coincidit contra el Madrid, doncs és així; però sempre que ha vingut un president de lase li ha posat l'himne quan jo he estat al club", va explicar Laporta en resposta a perquè es decideix fer sonar l'himne en el partit contra el"Juguem a casa, no tinc por", va dir Ronald Koeman, qui creu en les possibilitats del seu equip, ahir a la tarda en la roda de premsa prèvia al partit. I és que el d'avui és el Clàssic número. El Barça n'ha guanyatdels jugats al, però el Reial Madrid només ha perdut en una de les últimes vuit visites a Barcelona. Així, el Barça té avui l'oportunitat de guanyar els blancs com a local després de dues temporades sense aconseguir-ho.Un Clàssic especial: no hi són. Nova era per a tots dos equips. Els blaugranes confien en els mésde la plantilla amb, "l'home gol", com a titular. De fet,es converteix amb el jugador més jove en jugar un Clàssic del segle XXI. El Kun, però, començarà a la banqueta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor