Giró assegura estar treballant per fer «els millors pressupostos possibles»

El conseller d'Economia i Hisenda,, ha assegurat aquest diumenge quei també per intentar que a Madrid es facin uns pressupostos que, a més de pressupostar, s'executin".Ho ha dit a la inauguració de la 29a Fira del Comerç i el Rebost d'Alcarràs (Segrià), on també ha tornat a insistir en laque encara persisteixen. També ha dit que continuaran pressionant perquè els fons europeus es puguin gestionar des de Catalunya, ja que "és aquí on sabem on s'han d'invertir".El conseller Jaume Giró ha dit que la Fira del Comerç i el Rebost d'Alcarràs és un exemple de "" que demostra laque viu el país. De fet, ha indicat que Catalunya acabarà el 2021 amb "" per damunt de la mitjana espanyola i europea, i ha assegurat que".En aquest sentit, Giró ha dit que el paper del Govern és el "". Per això, ha indicat que estan treballant "per fer els millors pressupostos possibles", i ha afegit que aquests esforços també aniran perquè el que es pressuposti a Madrid s'acabi executant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor