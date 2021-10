Els Mossos alerten d'una nova estafa a gent gran

🔴 Ara els estafadors deixen en bústies de gent gran aquesta carta en què es fan passar per @info_TGSS i amb l'excusa que hi ha un increment en les prestacions de les pensions, els demanen les dades personals. Alerta els teus pares o avis #StopEstafes pic.twitter.com/qctx2oaeLs — Mossos (@mossos) October 23, 2021

Alerta delsals avis i àvies de Catalunya. El cos policial ha detectat unamitjançant unafent-se passar per la. Un cop confonen la víctima,"Des de la Seguretat Social ens posem en contacte amb vostè perquè és necessari que ens enviï la següent documentació a causa de la llei que ha entrat en vigor el passat mes i a causa de l'atac informàtic als sistemes d'Hisenda i Seguretat Social moltes de les dades dels ciutadans s'han perdut": així comença la carta, que reclama. A canvi d'aquesta informació, poden extreure els diners del compte bancari.A canvi, els estafadorsen funció del cas. Els fets, un cop difosos pels Mossos d'Esquadra, han despertat la indignació de molts ciutadans, que consideren que no és de rebut estafar la gent gran que ja de per si rep una pensió mínima.

