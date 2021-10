Illa es postularà per rellevar Iceta en el Congrés del PSC de desembre

Renovació, també de les institucions

El secretari d'organització del PSC, ha fet oficial aquest diumenge laper rellevar l'actual ministre de Cultura, Miquel Iceta, com adel partit. La proposta es materialitzarà en el Congrés que el partit durà a terme els dies 18 i 19 de desembre.Illa ho ha dit en el marc del Consell Nacional que els socialistes celebren aquets diumenge ala seva seu del barri del Poblenou de Barcelona. Per la seva banda,ha assegurat que va presentar la sevaen un "moment oportú" i per "" perquè el PSC no estigui supeditat a cap altre àmbit de decisió i perquè"Anuncio que quan s'obri el terminia la primera secretaria del partit, aquest és un projecte col·lectiu fet amb molts accents, matisos i de tot el territori de Catalunya, i sempre seré on el partit m'ho demani", ha expressat Illa. L'exministre i ara cap de l'oposició es postula un cop Iceta va fer oficial la seva renúncia al càrrec, en "el moment més oportú" per evitar bicefàlies."Cal assegurar una, no supeditat a cap altre àmbit de decisió", ha assenyalat Iceta. En aquest sentit, ha destacat els lligams clars i evidents amb el PSOE, tot defensant l'quan això sigui necessari, i destacant els reptes amb què s'ha trobat al capdavant del partit des de que va agafar-ne les regnes el 19 de juliol de 2014."Aquest és el càrrec més important per a un militant del PSC, no n'hi ha cap altre", considera Iceta, que posa de manifest la tasca de treballar per la formació i pels seus militants. Una etapa al capdavant del partit en què ha hagut de combatre un període polític "amb grans dificultats" com la crisi interna, el procés independentista que va culminar "amb una declaració unilateral fallida d'independència i l'aplicació de l'article 155", entre d'altres., renovem per seguir sent fidels a la nostra història, per ser fidels a això cal seguir renovant-nos, i amb la meva decisió faig possible obrir una nova etapa per seguir desenvolupant el nostre projecte", ha assenyalat.Illa ha advocat perquèdels òrgans judicials que s'ha dut a terme en el conjunt de l'Estat espanyol. "Alguns ho critiquen, però aquí hi ha encara 112 càrrecs pendents de renovació, a Catalunya aniríem més bé si prediquéssim amb l'exemple", ha apuntat. En aquest sentit, ha reiterat la necessitat de renovar càrrecs, el primer el del Síndic. "Hauria de ser una persona que no vingui de l'àmbit polític i que pugui desenvolupar la seva tasca.Pel que fa alsde laper al 2022, Illa ha reclamat a les formacions que van donar suport a la investidura de Pere Aragonès com a president que permetin l'aprovació dels pressupostos. No obstant, ha assegurat quesi això no passa, tot destacant la necessitat que Catalunya tingui uns comptes adaptats a la situació de després de la pandèmia.

