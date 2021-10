Lego obre una botiga singular a Barcelona aquesta setmana

Aquest divendres,obrirà alla seva segona botiga a. Ho farà, però, de manera especial, ja que estarà. La marca de joguines de construcció ha triat aquest nou establiment per impulsar el retailtainment, és a dir, entretenir-se alhora que es compra a la botiga.Aquestaés la primera vegada que Lego l'aplica a, després que ja ho hagi fet, a la Xina. A banda dels blocs de construcció emulant alguns dels indrets més turístics de l'arquitectura local, tambéper desenvolupar amb els blocs.En aquest sentit, comptaran amb el disseny personalitzat de figures o fins i tot de mosaics i escenaris. Tot plegat, per fer més atractiva una experiència de compra i que disposaran d'per als clients.Un dels atractius per visitar la botiga serà la reproducció amb 880.000 blocs de la Sagrada Família, que la companyia ja ha fet públic com serà. Per als 5.000 primers clients,. El local obrirà el dia 29 d'octubre i encara el dia 30, dissabte, durarà la promoció de la companyia.

