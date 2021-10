L'anime de Tokyo Revengers és un dels que té més èxit. Foto: Liden Films

Saló del Manga de Barcelona de 2019. Foto: Paula Roque

Una persona fent Cosplay de la sèrie One Piece. Foto: Paula Roque

El, anteriorment conegut com Saló del Manga, arriba el proper cap de setmana i, per ara, té totes les entrades esgotades, a l'espera que se'n puguin alliberar més si l'organització així ho decideix. L'esdeveniment, amb un any d'aturada centrada en una versió online, és unadel nostre país.Ara bé, tot aquest món genera confusió per als no avesats al vocabulari i a la gran quantitat de sèries, pel·lícules i tipus de manga i anime que hi ha actualment en circulació. Per la seva pròpia manera de ser,com pugui ser el còmic nord-americà i les dues grans corporacions, Marvel i DC. Amb sèries més i menys populars, els aficionats se senten atrets precisament per la diversitat de narratives, tipus de dibuix i arguments de tota mena.Per endinsar-s'hi és tan fàcil com optar pel primer número o el primer episodi de la sèrie que cridi més l'atenció, si bé el més desitjable és estar assabentat d'unprevi per no perdre-s'hi. Amb l'auge de les plataformes, no és difícil trobar tota mena d'opcions, cadascuna feta per un públic diferent.Primer de tot, què és el manga? El manga no és res més que el còmic fet al Japó. La categoria s'utilitza sobretot a Occident per diferenciar-lo d'altres còmics com l'europeu o el d'Estats Units. Inicialment el manga tenia els seus propis codis, però avui dia és difícil discernir sense conèixer l'origen de l'autor.A més del manga, també s'ha popularitzat molt entre el públic otaku el còmic fet a Corea del Sud. Inicialment conegut com a manhwa, les empreses i els autors coreans darrerament prefereixen utilitzar la marca de: Aprofitant la definició anterior, otaku és un terme utilitzat amb significat diferent al Japó i aquí. Al Japó és simplement una persona amb comportaments estranys, aïllada socialment, que basa la seva vida en una afició -ja sigui la pesca o la cura de bonsais. Aquí, un otaku és un aficionat al manga i l'anime.I què és l'anime? Els "dibuixos animats" -com històricament s'ha conegut aquest tipus d'obra audiovisual a casa nostra- són l'adaptació a la televisió dels còmics manga prèviament publicats, o bé obres originals en aquest mateix format.Associat a l'anime, s'ha popularitzat molt una altra paraula que en aquest cas no és exclusiva d'aquest món, el CGI. Tradicionalment l'anime s'havia fet fins al nou mil·lenni amb dibuixos a mà. Les "imatges generades amb computadora" (significat de les sigles, en anglès) han guanyat cada cop més terreny en moltes produccions perquè estalvien costos.Com a estratègia de màrqueting, les revistes de manga al Japó estan dividides en el que s'anomena demografia. És el públic al que està enfocat. Quan es diu que una obra és Shonen és que està dirigida a un públic adolescent masculí. El Shojo, a un públic adolescent femení. El Seinen a un públic adult masculí. I el Josei a un públic adult femení. El Kodomo, per altra banda, va adreçat a un públic infantil, sense importar el gènere. Molts associen aquestes demografies a tipus d'històries (romanç, batalla, etc.), però no és així.A diferència de les anteriors, BL (Boys Love) i Yuri són gèneres per si sols, malgrat que inicialment van sortir de les revistes adreçades a noies o dones. Centre les seves històries en el romanç entre homes (BL) o dones (Yuri). De vegades, aquestes poden tenir contingut sexualment explícit. Anteriorment al BL se l'anomenava, però al Japó i ara aquí s'ha deixat de fer servir pel seu significat pejoratiu.Un altre gènere és el Bara. A diferència del BL -que té una predominància d'autores-, el Bara està fet habitualment per homes gais. Ara mateix al Japó té un altre nom, el. Aquestes sí són majoritàriament amb contingut sexual explícit i expliquen històries sobre aquesta temàtica.A la banda heterosexual, les obres manga poden oferir contingut sexual explícit en diferents nivells. El més baix és el fanservice, on se sexualitzen els cossos o s'opta per trames picants, però sense arribar a mostrar res. L'ecchi, en canvi, fa referència a situacions de, és a dir, van un pas més enllà però encara no es mostren genitals. Finalment, el hentai és aquell que ja sí mostra dibuixos sexualment explícits.Quan els aficionats parlen d'openings i endings, es refereixen a les cançons d'inici i de final dels episodis de les sèries d'anime. Habitualment en poden ser més d'un per cada temporada i solen tenir imatges o pistes del que succeirà en els següents episodis o material diferent al que es pot veure a la sèrie.Gràcies a les plataformes de streaming, molts aficionats estan seguint també les telenovel·les japoneses amb actors reals, algunes d'elles basades en manga ja publicat. La paraula dorama és una simple adaptació a la fonètica japonesa del concepte drama.Encara amb una presència escassa al nostre país, les light novels són llibres pensats per al consum ràpid però sense dibuixos ni vinyetes. Algunes d'aquestes novel·les estan basades o afegeixen nova informació a les històries dels manga ja publicats, mentre que també hi ha manga que adapten obres originals de light novels.Els aficionats al manga i l'anime algun cop poden haver participat d'un grup de persones que es dediquen a traduir obres del Japó, sovint alhora que s'emet o es publica allà. D'això se'n diu fansub i es fa sense ànim de lucre.Un fanart és una producció pròpia d'un dibuixant aficionat a una sèrie, amb un dibuix d'un o diversos personatges o d'una escena concreta. Molts els comparteixen a les xarxes socials.Es tracta d'una ficció creada per fans i per a fans, no té per què tenir dibuix. Abreviació deCreació d'aficionats per a un públic similar barrejant imatges d'una sèrie o pel·lícula amb una música d'un grup aleatori que decideixi el creador. Sigles per aTerme que s'utilitza al Japó per referir-se a un còmic fet per fans d'una sèrie però que se centra en algun personatge o en un món alternatiu.Al Manga Barcelona hi haurà molts aficionats que aniran dispressats. El terme Cosplay -Costume Play- es refereix a aquesta pràctica, en què una persona es vesteix del seu personatge preferit.Paraula que es refereix a allò que en català en diríem "bonic" o "tendre". Al Japó hi ha tota una cultura d'allò kawaii i que envaeix tota mena d'espais i conceptes.

