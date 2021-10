Com s'han de netejar les pantalles per no fer-les malbé?

Lessón una de les parts de casa que sempre costa més de netejar. Acumulen pols constantment i, sovint, quan assenyalem alguna cosa que s'hi reprodueix, també s'hi queden marcades les ditades. Són molti quan les netegem hem d'anar en compte de no fer-les malbé.Alguns delsque utilitzem per netejar poden fer justament l': s'hi poden quedar. I, a més, algunes pantalles no suporten la pressió, així que no es pot fer massa força per treure la brutícia acumulada. A continuació, algunes recomanacions per netejar les pantalles correctament.Tenir l'aparell desendollat per prevenir accidents.Utilitzar una baieta de microfibra suau seca per netejar la pantalla.No prémer amb força, es pot fer malbé el cristall líquid que incorporen algunes pantalles i es podria generar una taca interna per a sempre.Endolla la pantalla de nou un cop acabis de netejar-la.En el cas que hi hagi, és necessari dedicar-hi una mica més de temps i, sobretot, delicadesa. Sempre que es pugui, s'ha d': com a molt, amb unasuau i fent petits moviments circulars. Just després, però, passa-hi una altra baieta seca per eixugar-ho.

