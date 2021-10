Detinguda per simular el seu propi segrest a Badalona i demanar un rescat de 6.000 euros

Segrestos ficticis

El Mossos d'Esquadrade 47 anys peri que els seus segrestadorscom a condició per alliberar-la amb vida. Els fets es remunten a la nit del 4 d'octubre quan el marit de la suposada víctima va posar en coneixement de la comissaria de Badalona que havia rebut diverses comunicacions a través del seu telèfon mòbil on la seva dona l'informava del segrest i les condicions per alliberar-la. Els investigadors van poder desmuntar el relat de la suposada víctima, que va acabar detinguda després queLes primeres gestions les van dur a terme agents de la comissaria de Badalona. Després que, passades unes hores, la suposada víctima no apareixes van avisar als especialistes de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions dels Mossos perquè es fessin càrrec de la investigació. Des d'un primer momental delicte denunciat i es van posar en marxa una sèrie d'accions i dispositius de recerca de la suposada víctima a banda d'informar l'Autoritat Judicial amb caràcter d'urgència.Els agentsi queque la seva parella havia pagat en concepte de rescat. Hores més tard els investigadors la van localitzar, sana i estalvia, en unad'atzar mentre jugava unaA la vista dels indicis, els mossos van detenir la dona per simulació de delicte i extorsió cap al denunciant, al qual l'arrestada havia imposat el pagament del rescat mitjançant les amenaces cap a la seva pròpia vida. La detinguda, després de declarar en seu policial i sota tutela del magistrat, va ser posada enamb l'obligació de comparèixer al jutjat quan l'autoritat judicial ho requereixi.No és el primer cop que la policia s'enfronta a l'esclariment d'unque finalment resulta. Cada any es registren denúncies per segrest on la víctima diu estar o haver estat retinguda per uns desconeguts, ja sigui perper afrontar els seus deutes o satisfer les seves necessitats, o bé per"difícilment justificable".Els Mossos han recordat que en aquestes operacions s'hi aboquen nombrosos recursos humans i materials. A més, han avisat que els avenços en la gestió d'aquests incidents permeten obtenir indicis com imatges, reconeixements o declaracions que acaben per desmuntar la versió facilitada per les suposades víctimes.Han advertit queo interposar denúncies falses per fets que no han succeït sóni, per tant, els autors poden ser investigats o detinguts, segons el cas.

