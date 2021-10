Rius de lava baixen per La Palma després que es trenqués el con

Increíble el río de lava formado por el volcán de La Palma esta tarde. pic.twitter.com/Bb3FfRmB6q — La Palma | En Directo🌋 (@LaPalmaErupcion) October 23, 2021

Sismo de magnitud 4.9 en La Palma, parte del cono principal se ha derrumbado. pic.twitter.com/kAMiExzmV6 — La Palma | En Directo🌋 (@LaPalmaErupcion) October 23, 2021

Cinc setmanes en erupció

Part del con principal del volcà Cumbre Vieja, a l'illa canària de La Palma, va patir durant el matí d'aquest dissabte un esfondrament. I durant la tarda es van poder veure increïbles rius de lava que baixaven muntanya avall a gran velocitat.A més, l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) va detectar aquest dissabte un terratrèmol de magnitud 4,9 en la zona pròxima a Vila de Mazo (La Palma), amb un epicentre a 38 quilòmetres de profunditat. El tremolor es va percebre clarament per la població, en serdes que es va iniciar l'erupció volcànica de la Palma el passat 19 de setembre.Ara per ara, més dehan hagut de deixar els seus habitatges per la proximitat de la lava, 1.500 de les quals tenien la residència sota el perímetre del volcà. Majoritàriament, els habitantssón dels municipis de Los Llanos de Aridane, El Paso i Tazacorte.Pel que fa a laels nivells de diòxid de sofre estan per sota dels llindars perillosos per a la salut. Amb tot, la columna de gasos i cendra ha arribat als 2.800 metres d'altura, peròSegons les últimes dades del programa Copernicus, la lava que expulsa el volcà ja ha afectatde superfície a La Palma i. La, per la seva part, ha cobert jaque aquest dissabte, barrejada amb l'aigua de la pluja,El diumenge 19 de setembre al voltant de les tres de la tarda hora canària va entrar en erupció el. Aquest diumenge es compleixeni, tal com ja van indicar des de l'Institut Vulcanològic de les Canàries, Involcan, tot sembla indicar que​​

