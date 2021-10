Sis recomanacions per fer el canvi d'armari

Las'ha instal·lat ja a casa nostra i, amb ella, laprogressiva de les. És temps de bolets, de panellets, de castanyes, però també de fer elFa mandra, però amb aquestes sis recomanacions senzilles no et costarà tant.Com, amb tot, s'ha de planificar el moment que dedicaràs a fer el canvi d'armari. Agenda-ho i calcula quanta estona creus que hi estaràs, si ho tens planificat no et costarà tant posar-t'hi.És una feina feixuga, motiva't. T'agrada molt un grup de música? O l'olor d'una espelma concreta? Ambienta l'espai on has de "treballar".Quan fem el canvi d'armari és el moment d'aplicar millores respecte la temporada anterior. Tens tres pantalons negres i et sembla que sempre vesteixes igual? Primer, elimina tot el que no et poses, i després, juga i fes combinacions. Així semblarà que tens molta roba i et veuràs diferent.No s'ha de separar del tot la roba d'estiu de la roba d'hivern, ja que les peces intemporals i atemporals han d'estar sempre a mà. Està clar que no ens posarem un jersei de llana al mes de juliol, però les americanes, per exemple, les podem utilizar tant al maig com al novembre.Hi ha roba que s'acumula al fons de l'armari i no ens la posem en dues o tres temporades. Per què la guardem? D'acord, no cal llençar-la, però es pot donar i així no acumulem relíquies a l'armari que altres persones poden fer servir.La roba, quan fem el canvi d'armari, s'ha de guardar sempre neta. Indistintament de si la guardem penjada en un armari adicional o en bosses perquè tenim poc espai, és imprescindible que estigui neta. Així s'eviten els àcars i quan l'anirem a buscar la temporada següent només caldrà planxar-la.

