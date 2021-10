Alberto Rodríguez anuncia que abandona Podem i anirà a Estrasburg

L'exdiputat expulsat del Congrés de Podem,ha anunciat aquest dissabte que abandona la política i que. "Crec que toca tancar un cicle, crec que entro en un altre moment personal", ha argumentat en declaracions a la premsa.Sobre la querella anunciada contra la presidenta del Congrés,, per presumpta prevaricació, ha dit que "és una qüestió que està estudiant l'equip jurídic d'advocats" i ha garantit que defensarà el seu escó fins al final, fins i tot als tribunals europeus: "Aniré a Estrasburg sense cap tipus de rubor".La retirada de l'acta de diputat per part de Batet va obrir aquest divendres una crisi entre els socis del govern espanyol. Inicialment Unides Podem va anunciar unacontra Batet, però aquest dissabte el ministre de Consum,, ha matisat que la querella la interposa el diputat inhabilitat i no Unides Podem: “És una acció jurídicaper part d’algú que, com la resta de l’espai polític, estem indignats per aquest procés", ha expressat.

