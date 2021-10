Milers de persones es manifesten pels presos d'ETA a Sant Sebastià

Diversos milers de persones han participat aquest dissabte a la tarda en laconvocada per la xarxa ciutadana Sare a Sant Sebastià per a reclamar la fi de l'aplicació de "la legislació d'excepcionalitat" als, i a la qual ha acudit una delegació d'exconsellers i polítics independentistes catalans.La marxa ha partit passades les cinc de la tarda del túnel de l'Antic sota el lema Ibilian, etxerako bidean (Pas a pas, en el camí a casa, en basc). A l'inici de la marxa, membres del col·lectiu de víctimes del terrorisme, Covite, encapçalats per la seva presidenta, Consuelo Ordóñez, han col·locat en la part superior del túnel dues pancartes en les quals asseguraven que els reclusos de la banda són "assassins presos". En aquest moment, les persones que secundaven la marxa hagin proferit crits de "covards" i han corejat lemes com "Vosaltres feixistes, sou terroristes" o "fora d'aquí".Mentrestant, els membres de Covite han llançat pasquins des de dalt del túnel als manifestants per a recordar-los que els "presos no són gudaris, sinó assassins", segons ha explicat el col·lectiu.En la mobilització de Sare han pres part, entre altres, representants del PNB, EH Bildu i Podemos, i agents socials i sindicals. Entre ells, es trobaven el secretari general de Sortu, Arkaitz Rodríguez; el coordinador general d'EH Bildu,; la portaveu de la coalició sobiranista en el Parlament basc,; el diputat, entre d'altres. També han participat el PNB, Podem i els sindicats ELA, LAB, UGT i CGT.Així mateix, ha acudit una delegació catalana integrada pels exconsellers catalansi Raül Romeva, l'expresidenta del Parlament catalài el president d'ERC,, i la diputada de JuntsDurant la multitudinària mobilització, que ha recorregut el centre de la ciutat fins al Boulevard, els manifestants han corejat lemes com "Presos al carrer", "Presos bascos a casa" i crits a favor de la independència en basc i català."Que ens sentin bé en aquelles instàncies que tenen a les seves mans posar fi a una política penitenciària d'excepció que dura ja moltes dècades i tant de sofriment ha causat a tanta i tanta gent", han defensat en el manifest, en què han reclamat l'apliació d'una "legislació de caràcter ordinari, que impedeixi cadenes perpètues encobertes; que possibiliti la progressió de graus o els permisos penitenciaris als quals tenen drets els presos bascos".

