Junqueras avisa que la llei de l'audiovisual condicionarà el suport d'ERC als pressupostos de l'Estat

L'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC,, ha alertat el govern espanyol que laque està preparant i que no preveu cap mesura de protecció per a la llengua catalana condicionarà el vot dels republicans als. "No podran tenir mal el nostre suport", ha advertit, si la norma tira endavant. Ho ha dit entrevistat pel diari Ara, on ha lamentat que el PSC ha aprovat "en moltes ocasions coses que obertament anaven en contra dels interessos de la majoria a Catalunya".Sobre fer un front comú al Congrés dels Diputats amb JxCat davant dels pressupostos de l'Estat, Junqueras ha considerat que "tindria molt poc sentit" perquè "és evidentment una qüestió menor" quan el partit de Carles Puigdemont no participa en laamb el govern espanyol.JxCat no va assistir a la darrera trobada de la taula perquè va designar-hi representants que no formen part del Govern i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no ho va acceptar. Davant d'això, el líder d'ERC ha demanat a JxCat que "designi els seus representants entre els seus membres de Govern". "És paradoxal que a aquells que no s'hi volien asseure els haguem obligat a asseure-s'hi i que aquells que s’hi volien asseure ara no ho facin", ha afegit.El dirigent republicà no ha aclarit si optarà a repetir com a president d'ERC i s'ha limitat a dir que se sent "molt útil" i que "dins de l'organització hi ha molta gent que comparteix aquesta visió". Preguntat sobre els objectius del partit, s'ha posat com a fita de cara a les pròximesarrabassar la presidència de la Diputació de Barcelona al PSC. "No entenem per què JxCat els va regalar la presidència, perquè ens sembla que això clarament va en contra del camí cap a la independència", ha criticat.

