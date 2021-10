El preu de la llum batrà un nou rècord aquest diumenge

Elen el mercat majorista batrà un nou rècord aquest diumenge amb 213,29 euros per MWh, segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE).Diumenge passat la llum es pagava al mercat majorista a 209,63 euros el MWh i ja superava el llindar dels 200, mentre que l’anterior, el 10 d’octubre, el preu era de 175,64 euros el MWh. El síndic de Barcelona actua d’ofici per la pujada del preu de la llum.L’hora més cara aquest diumenge serà entre les nou i les 10 del vespre, amb 271 euros el MWh, mentre que la més barata serà entre les cinc i les sis de la tarda, amb 174,93 euros el MWh. El mateix diumenge de fa un any, el preu era de només 14,78 euros el MWh.​​

