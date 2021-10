Alec Baldwin va ser advertit que la pistola era «segura» abans que matés accidentalment una companya

Després de disparar mortalment una la directora de fotografia d'un rodatge amb una suposada pistola de fogueig,ha mostrat la seva profunda consternació a les xarxes socials: "No tinc paraules per transmetre la meva commoció per l'accident que ha acabat amb la vida de".L'assistent de direcció, Dave Halls, li va cridar "pistola freda!" abans que es comencés a assajar l'escena, segons confirma la declaració judicial a què ha tingut accés l'agència Associated Press i que recullen diversos mitjans. El mateix Baldwin ha tuitejat l'article de Variety en què es confirma la seva innocència.L'actor ha assegurat que ja s'ha posat en contacte amb l'entorn més proper de la víctima, a qui brinda tot el seu suport. "Estic en contacte amb el seu marit i la seva família.per ell, pel seu fill i per tots els que van conèixer i estimar la Halyna", conclou.L'actor va disparar una arma durant el rodatge del, que es filmava a Nou Mèxic. El succés, en què va morir Halyn Hutchins, de 42 anys, i en el qual el director del film,, també va resultar ferit, es va produir cap a les 13.50 hores (hora local) al Ranxo Bonanza Creek.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor